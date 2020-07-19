Надпись «Black Lives Matter» в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской

19.07.2020, 4:30, Новости дня

В Нью-Йорке желтую надпись «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение»), которая сделана напротив небоскреба Trump Tower, в третий раз за неделю облили краской, сообщила полиция.

В понедельник надпись залили красной краской, в пятницу – синей, в субботу – черной. СМИ каждый из этих случаев называют вандализмом, передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что черную краску вылили две женщины, они арестованы, но обвинение им пока не предъявили. Отмечается, что при задержании сотрудник правоохранительных органов «поскользнулся на краске и повредил руку и голову», после чего был доставлен в больницу.

В Сети опубликована видеозапись, на которой черную краску по желтой надписи размазывает афроамериканка.

Задержанным в пятницу предъявили обвинение в причинении ущерба. В полиции пояснили, что «это мелкое правонарушение», которое не является уголовным преступлением.

При этом активисты, выступающие в поддержку полиции, предлагают нанести также надпись Blue Lives Matter.

Синий цвет в США традиционно ассоциируется со стражами порядка, передает ТАСС.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты.



