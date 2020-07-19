В Омске прошла акция солидарности с протестующими в Хабаровске

19.07.2020, 4:25, Разное

В центре Омска прошла несогласованная акция в поддержку хабаровчан, протестующих из-за ареста губернатора Сергея Фургала.

Фото: Артем Парфилов

У спортивно-концертного комплекса им. Блинова собралось больше 70 человек, откликнувшихся на призыв в соцсети TikTok блогера Ивана Чередова. На площадь вышли люди разного возраста: молодежь преимущественно в масках, а представители старшего поколения — без, некоторые надели их, среагировав на требования полицейских, остальным было предложено отойти от общего собрания жителей на безопасное расстояние.

Некоторые протестующие принесли плакаты, но полицейские предупредили, что демонстрировать их нельзя, поскольку акция не санкционирована властями.

Много раз проскандировав «Хабаровск, мы с тобой!», протестующие разошлись около восьми вечера, договорившись о скорой встрече: дата ее определится в ближайшие дни.

Напомним, главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Суд арестовал его на два месяца, сам губернатор вину не признает.

После этого в разных городах региона прошли многотысячные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора. Сегодня на акцию, которая проходит восьмой день подряд, вышли несколько десятков тысяч хабаровчан и заполнили всю центральную улицу.

Георгий Бородянский

специально для «Новой»