 

Украину признали самой криминальной страной Европы

19.07.2020, 4:16, Новости дня

В рейтинге самых криминальных стран Украина заняла первое место среди государств Европы, сообщают СМИ.

Ее индекс преступности – 48,84, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Numbeo.

Издание отмечает, что Украина «потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы».

В рейтинг вошла 41 европейская страна.

Среди всех стран мира по уровню преступности Украина (47 место) находится между Ираном и африканской Ганой. США оказались на три строчки ниже, хотя там уже не один месяц продолжаются беспорядки. 

Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности – 84,36.

Россия с индексом 40,60 заняла 79 место из 133 стран мира.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Ефремов сделал заявление о Путине

17.07 / Гетманцев: Очевидно, что министр финансов не оправдал доверия

11.05 / Путин раскритиковал реализацию выплат медикам

23.05 / Из-за застройки дамб на Днепре под воду может уйти часть Левобережной Украины – эколог

16.06 / ЕС потребовал от США изменить позицию по МУС

11.06 / Разин рассказал о встрече с Ефремовым на «Кинотавре»

26.05 / Власти Подмосковья пообещали уничтожить персональные данные всех, кто оформлял цифровые пропуска

11.05 / Обокравший квартиру бывшей жены Дерипаски мужчина задержан в Москве

09.05 / За границей лечатся 145 украинцев, восемь скончались – МИД Украины

10.06 / В ЕС заявили, что Россия и Китай стоят за кампаниями по дезинформации, связанной с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска