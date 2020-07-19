 

Мишустин и Лукашенко пошутили про коронавирус

19.07.2020, 3:37, Разное

Коронавирус во всем мире стал причиной настоящего коллапса экономической системы, привел к серьезным общественным и политическим сдвигам, ввел препоны для транспортных и пассажирских потоков. Счастливым исключением стала Белоруссия.

Александр Лукашенко отказался признавать опасность распространения коронавируса, не вводило карантин и даже требовал не носить маски и перчатки в общественных местах. Белорусскому лидеру предсказывали тяжелейшие последствия столь необдуманных решений, однако этих советчиков он слушать не стал.

В результате масштабы эпидемии коронавируса в Белоруссии, если верить официальной статистике, не сильно отличаются от соседних стран, где были соблюдены все необходимые меры предосторожности. Получается, что в этой стране у болезни власти оказалось меньше, чем в других государствах.

Михаил Мишустин, комментируя это странное положение вещей, пошутил, дескать, в Белоруссии коронавирус просто менее заразен. А Александр Лукашенко вспомнил, что глава российского правительства уже успел переболеть COVID-19.

Он счел это большим везением. Как объяснил Александр Лукашенко, теперь Михаил Мишустин не сможет заболеть повторно, а также сам никого не заразит.





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