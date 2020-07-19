Мнение: Всё было хорошо, а потом Гутерриш сказал.

19.07.2020, 3:32, Разное

Прочитал новость и очень захотелось услышать мнение любителей капитализма, проповедников «свободного рынка».

Изображение взято с сайта zavtra.ru

На ТАСС появилась новость, «Гутерриш заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты».

“Неравенство – характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, – отметил генсек. – Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты”.

Каюсь, не сразу сообразил кто такой Гутерриш. Ну не интересуюсь я новостями от ООН. Давно уже не интересуюсь. Эта организация превратилась, по моему скромному мнению, в сборище неизвестно кого, неизвестно для чего и с непонятными результатами. Правит бал только право вето. Я не говорю, что право вето это плохо. Без этого инструмента ООН вообще превратилось бы в базар.

Но вернёмся к заявлению Антона. Я не склонен недоверять цифре озвученной Гутерришем. Не последний человек на планете. Я очень сомневаюсь, что он стал бы озвучивать такое не имея на это оснований.