Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

19.07.2020, 3:30, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее за оскорбление Кадырова.

Кадыров в Telegram прокомментировал «очередной ответ» Зеленского «на вопрос о его оскорбительном видеоролике».

Глава Чечни заявил, что «когда-то знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться», это «было достойно мужчины».

«Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?» – сказал Кадыров.

Он отметил, что Зеленский, «получив полномочия президента Украины», выдумывает «новые версии извинений».

Кадыров заявил, что Зеленский должен «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения».

«Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» – сообщил он.

Он также спросил, что мешает Зеленскому «позвонить» главе российского государства Владимиру Путину и «объявить, что заканчивает с этой гражданской войной на востоке Украины».

«Гордыня или чужая воля?» – спросил Кадыров, посетовав, что «заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске».

Он призвал Зеленского «быть мужчиной» и «всегда держать свое слово», а также строить «добрососедские отношения» с Россией.

«Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!» – сообщил Кадыров.