Куркума помогает бороться с вирусами

19.07.2020, 3:16, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что природное соединение под названием куркумин, которое содержится в куркуме, помогает в устранении некоторых вирусов.

Специалисты обнаружили, что куркумин способен предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV), который поражает свиней. Кроме этого, учеными было обнаружено, что более высокие дозы соединения приводят к полному уничтожению вирусных частиц. Инфекция с TGEV является причиной трансмиссивного гастроэнтерита у поросят, который сопровождается диареей, сильным обезвоживанием и приводит к смерти. TGEV несет серьезную угрозу для мировой индустрии свиноводства.

Для определения потенциальных противовирусных свойств куркумина группа ученых обработала экспериментальные клетки с различными концентрациями соединения перед заражением их TGEV. Обнаружилось, что высокие концентрации куркумина приводят к уменьшению количества вирусных частиц в клеточной культуре.