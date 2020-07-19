 

Мнение: “Эти люди меня не интересуют” – Зеленский

19.07.2020, 2:30, Разное

Мало смотрю за тем, что творится на Украине. Но есть вещи, которые нельзя ни пропускать, ни прощать.

В ответ на вопрос: «Как вы реагируете на нападения на людей?». Видео Анатолия Шария плюс субтитры на английском

Прошу распространять это максимально. Такого в мире быть не должно.

Лично моё мнение под катом….

Лично я хочу поздравить Украину сразу с двумя достижениями.

Первое достижение, это то, что все люди мира мечтают о президенте, который говорит то что думает. Можно кричать «Ура». На Украине именно этого и добились.

Второе достижение, на Украине правительство наконец полностью признало то, что все знали уже очень давно. В государстве Украина есть «неправильные люди», которые президента НЕ ИНТЕРЕСУЮТ. Такого в мировой политике я ещё не встречал. Такое было всегда и везде, но НИКОГДА президент страны не озвучивал это ОФИЦИАЛЬНО.

Источник: Достало





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