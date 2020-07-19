 

Американского военнослужащего арестовали за передачу секретных данных россиянину

19.07.2020, 2:18, Разное

Военнослужащего  ВМС США Чарльза Бриггса арестовали за передачу секретных данных гражданину России. Об этом сообщает The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы военного суда.

По версии следствия, Бриггс, работая в Военно-морском медицинском центре Портсмута, в январе 2019 года получил на службе секретные данные и передал их гражданину России. В суде не уточняют, какую именно информацию он передал.

Следствие считает, что переданные сведения могли «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину». Кроме того, как пишет издание, офицер не сказал о том, что поддерживает «тесные и продолжительные отношения» с иностранцами, а также не уведомил о своей поездке в Сербию.

Официальные обвинения Бриггсу будут предъявлены на следующей неделе.

Источник: Новая газета





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