Получить водород из загрязненной воды помог новый материал

19.07.2020, 2:11, Новости дня

Международная команда исследователей разработала новый двумерный материал, позволяющий под действием солнечного света получать водород из загрязненной и соленой воды.

Уникальный материал является трехслойной конструкцией, толщина которой составляет всего микрометр. Нижний слой – это тонкая пленка из золота, средний – из платины, а верхний – из металлорганических каркасов на основе хрома и органических молекул.

Для испытания материала ученые заливали его водой и помещали в герметично закрытую емкость, чтобы для определения количества водорода периодически отбирать газовые пробы. На поверхности образца учеными удалось увидеть возбуждение плазмонного резонанса под действием инфракрасного света.