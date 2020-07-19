Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли

19.07.2020, 2:11, Новости дня

Во время нового исследования ученые из Чехии обнаружили, что собаки обладают способностью ориентироваться по магнитному полю Земли.

Команда специалистов провела уникальный эксперимент с участием 27 представителей охотничьих пород. Для прогулки в лесу собак снабдили датчиками GPS и экшн-камерами. Животным необходимо было самостоятельно найти из леса обратную дорогу домой.

Собаки успешно возвращались домой и ученые выяснили, что в большинстве случаев они ориентировались по геомагнитному полю. Во время короткой пробежки собаки определяли направление, по которому необходимо двигаться, методом сопоставления диаграммы связей и внутреннего «компаса».