Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли
19.07.2020, 2:11, Новости дня
Во время нового исследования ученые из Чехии обнаружили, что собаки обладают способностью ориентироваться по магнитному полю Земли.
Команда специалистов провела уникальный эксперимент с участием 27 представителей охотничьих пород. Для прогулки в лесу собак снабдили датчиками GPS и экшн-камерами. Животным необходимо было самостоятельно найти из леса обратную дорогу домой.
Собаки успешно возвращались домой и ученые выяснили, что в большинстве случаев они ориентировались по геомагнитному полю. Во время короткой пробежки собаки определяли направление, по которому необходимо двигаться, методом сопоставления диаграммы связей и внутреннего «компаса».
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