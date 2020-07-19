Создан новый препарат от сердечного приступа

19.07.2020, 2:11, Новости дня

Учеными был разработан новый препарат, предотвращающий образование тромбов. Известно, что лекарство лишено главного побочного эффекта данного класса препаратов на текущий момент – оно не вызывает повышенного риска кровотечений.

Во время предыдущего исследования учеными был определен сигнальный механизм, который необходим для свертывания крови и не нуждается в прилипании тромбоцитов к ране. Благодаря этому открытию ученые вывели пептид для нацеливания на механизм передачи сигналов и создали наночастицу, которая смогла доставить пептид в тромбоциты.

Лекарственное средство, которое было получено из пептида, ученые протестировали на грызунах. Обнаружилось, что у мышей, получавших лечение, было уменьшено повреждение сердца, свертывание крови и воспаление. Кроме этого, у животных улучшилась функция сердца и выживаемость.