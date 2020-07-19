 

Создан новый препарат от сердечного приступа

19.07.2020, 2:11, Новости дня

Учеными был разработан новый препарат, предотвращающий образование тромбов. Известно, что лекарство лишено главного побочного эффекта данного класса препаратов на текущий момент – оно не вызывает повышенного риска кровотечений.

Во время предыдущего исследования учеными был определен сигнальный механизм, который необходим для свертывания крови и не нуждается в прилипании тромбоцитов к ране. Благодаря этому открытию ученые вывели пептид для нацеливания на механизм передачи сигналов и создали наночастицу, которая смогла доставить пептид в тромбоциты.

Лекарственное средство, которое было получено из пептида, ученые протестировали на грызунах. Обнаружилось, что у мышей, получавших лечение, было уменьшено повреждение сердца, свертывание крови и воспаление. Кроме этого, у животных улучшилась функция сердца и выживаемость.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / МУС отреагировал на решение Трампа о санкциях

12.05 / Роскачество предупредило о мошеннических схемах в сервисах для видеозвонков

15.05 / Ожидание данных по промпроизводству в КНР стало драйвером для азиатского рынка акций

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

25.05 / Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

21.06 / “Эвертон” и “Ливерпуль” не выявили победителя

25.06 / “Полтавский супермен”. Благодаря 16-летнему вратарю “Ворскла” вышла в финал Кубка Украины по футболу

11.07 / США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии

11.06 / Провальная попытка военных США остановить российский патруль в Сирии попала на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска