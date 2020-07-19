 

Лидеры ЕС за два дня не смогли согласовать бюджет Евросоюза

19.07.2020, 1:48, Новости дня

Лидерам стран Евросоюза за два дня саммита в Брюсселе не удалось договориться о семилетнем бюджете ЕС, сообщили в Совете ЕС.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но было принято решение продолжить обсуждение в воскресенье. Источник ТАСС сообщил, что председатель Евросовета Шарль Мишель может представить «новое компромиссное предложение».

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил СМИ, что взгляды участников встречи на фонд восстановления экономики диаметрально противоположны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что наиболее острая дискуссия идет с руководителем кабмина Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, обсуждается формирование семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики после пандемии. Лидеры ЕС уже не в первый раз пытаются согласовать бюджет на 2021–2027 годы.

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Сергей Полонский подрался с обманутым дольщиком

13.07 / Финны на гидроцикле нарушили границу с Россией

01.07 / “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 40 млрд грн

19.05 / Белорусских оппозиционеров обвинили в намерении заразить коронавирусом работников ЦИК

11.06 / Дело Гандзюк. Мангер заявил, что прокуратура требует взять его под стражу

26.06 / “Если украл – садись”. Зеленский отреагировал на задержание Балоня

24.05 / США заподозрили Китай в намерении выкрасть вакцину от коронавируса

10.06 / Китай и РФ решили вместе бороться с «хулиганством в международных делах»

22.06 / Бренд Jaguar планирует выпустить молодежный хэтчбек

06.07 / Хамес Родригес подешевел. “Реал” готов продать колумбийца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска