 

ВОЗ зафиксировала новый антирекорд – за сутки в мире выявили почти 260 тыс. больных COVID-19

19.07.2020, 1:32, Новости дня

В мире установлен новый антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 18 июля.

В общей сложности за 24 часа COVID-19 подтвержден у 259 848 человек. Это более чем на 20 тыс. случаев больше предыдущего антирекорда, установленного днем ранее (237 743).

В десятку стран с наибольшим числом случаев коронавирусной инфекции ВОЗ внесла США, Бразилию, Индию, Россию, Перу, ЮАР, Чили, Мексику, Великобританию и Иран.

Всего в мире число случаев COVID-19 достигло почти 13,9 млн.

Жертвами пандемии стали уже более 593 тыс. больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее количество инфицированных составило на 18 июля 58 111 (+847 за сутки), 1477 из них умерли (+21), 30 525 выздоровели (+756). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6797), Львовской (7891) и Черновицкой (5289) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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