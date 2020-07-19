Мнение: “Унесенные ветром”: Пример для Украины

19.07.2020, 1:25, Разное

"Унесенные ветром": Пример для Украины

Последнюю неделю в постсоветском сегменте социальных сетей идут активные обсуждения новостей из США – о массовых столкновениях и протестах. В частности, говорят и о том, что на платформе HBO временно убрали из доступа фильм «Унесённые ветром» – в связи с давно назревшей необходимостью сопровождать старые фильмы и книги предисловиями об историческом контексте и царящих в прошлом стереотипах.

Это хорошая новость, необходимость в таких дисклеймерах действительно есть – ведь людей, помнящих рабство и погромы двадцатых годов прошлого века уже нет в живых, да и сегрегацию не помнит практически никто. Собственно, в таком подходе нет ничего нового. Ведь все мы отлично помним развёрнутые и подробные предисловия к книгам зарубежных авторов, лекции перед показом заграничных фильмов и дискуссии после них, которые были достаточно обычными в советское время.

Казалось бы – что удивительного в обсуждении известной американской ленты? Ведь можно объяснить контекст фильма всем тем, кто его недопонял, просветить тех, кто не понял вообще ничего, и отпустить с миром не желающих проявлять понимание. Тем более, есть масса статей с подробными разъяснениями темы – например, статья Татьяны Шороховой «Не плачьте по «Унесённым ветром», где очень хорошо рассказана предыстория фильма, реакция на книгу Маргарет Митчелл и на сам фильм после его выхода на экраны.

Однако же, всё это кажется простым только на первый взгляд, и касается не только американцев. В американском обществе и во всем мире идёт процесс, к которому стоит внимательно присмотреться гражданам Украины. Это позволяет понять, какие процессы будут происходить в украинском обществе через пару десятков лет, и осознать: пройдёт совсем немного времени, и ваши дети и внуки зададут вопрос – почему вы так спокойно смотрели на социальный расизм и откровенный нацизм в нашей стране?

Не секрет, что уровень социального расизма по отношению к жителям Донбасса очень высок – особенно в среде украинской интеллигенции. Это совершенно сознательная позиция ряда режиссёров, писателей, художников и акционистов, музыкантов и певцов, позиция телеканалов, телеведущих, газет и журналов – которая сплошь и рядом граничит с откровенным нацизмом. Омерзительный фильм Сергея Лозницы «Донбасс», показывающий жителей региона недолюдьми, быдлом и деградантами, не становится у нас поводом написать диссертацию об использовании средств пропаганды в целях возбуждения ненависти к определённой группе и провести параллели с геноцидом хуту в Руанде. Это всего лишь повод порассуждать об операторской работе, игре актеров – или вообще не замечать, что в стране снимаются подобные фильмы.

Впрочем, речь идет не об отдельном фильме и не о разовом явлении – это системная и планомерная политика. Снятые в Украине пропагандистские сериалы и фильмы – «Гвардия», «Позывной «Бандерас», «Киборги», и другие – последовательно изображают жителей Донбасса и всех остальных противников националистов недалёкими, глуповатыми, жестокими, лишёнными эмпатии и субъектности существами. Проще говоря – расчеловеченным до крайних пределов быдлом.

Литераторы тоже не отстают – достаточно вспомнить писательницу Оксану Забужко. Я сломалась на «Музее заброшенных секретов» – предвзятость и откровенная нелюбовь писательницы по отношению к жителям Донбасса и вообще Юго-Востока такова, что никаким талантом это не перекрыть. Я хорошо помню, как Забужко приезжала в Донецк, по-хамски высказываясь о городе и ее жителях, которые по своей душевной лени и ограниченности не ценят «настоящих национальных творцов». Уже в то время она видела в Донецке исключительно неправильные памятники и безвкусицу, вроде «убогого» Парка кованых фигур – хотя это работы участников международного фестиваля кузнецов, на который десятилетиями съезжаются мастера из разных стран мира.

Между тем, в довоенном Донецке бережно отреставрировали мозаику Аллы Горской, о судьбе которой волновалась Забужко. Но дело не только в мозаиках – проблема еще и в том, что таких авторов никогда не интересовало, какими уникальными разработками занимались научные институты, предприятия, лаборатории, архитектурные и инженерные бюро Донбасса, известные и востребованные далеко за пределами Украины. Уроженцы пролетарского края представляют собой в их картине мира ровно то же самое, что представляют собой чернокожие для белых расистов из США. То есть, что-то вроде бесполезных и бесталанных животных.

Отдельного пинка заслуживает ещё один метр украинской литературы – Сергей Жадан, когда-то носивший в паспорте фамилию Жаданов. Этот поэт и писатель напоминает характерный тип постсоветского мигранта в Европе или в США, стыдящегося своей идентичности, с комплексом неполноценности и стремлением стать большим американцем, немцем или киевлянином, чем сами местные жители. Такие люди занимаются высмеиванием и расчеловечиванием своих земляков, превращая это в источник заработка и трамплин для расчетливо выстроенной карьеры. Но случай восточноукраинского порохобота Жадана особенно ироничен – до Евромайдана автор «Ворошиловграда» ратовал за свободу слова и боролся с цензурой, а сейчас не видит никакой проблемы в патриотической цензуре и политических преследованиях инакомыслящих. Ведь это – «совковое быдло», к которому нельзя подходить с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Не обойти вниманием и телешоу – вроде «Вечернего квартала» и «Дизель студио». Выходец из этой среды, нынешний президент Украины Владимир Зеленский благодарил на своих концертах ультраправых из «Азова», называя «мразями» жителей неподконтрольной территории на востоке. Участники его команды шутили насчет сидящих в подвалах детей Донбасса, изображая жителей региона через знакомые нам расистские штампы. Тем же самым грешила покойная Марина Поплавская, или медицинский шоумэн доктор Комаровский, который отличился высказыванием про тараканов в период активной фазы противостояния на Донбассе.

Список социальных расистов и «культурных» нацистов практически бесконечен – Фоззи и Фагот из ТНМК, Вакарчук, Остап Ступка, группа Бумбокс, Грин Грей, Вопли Видоплясова, Алексей Горбунов, Анатолий Пашинский, Евгения Гапчинская – хотя их продолжают смотреть, слушать и покупать множество украинских граждан. Увы, многие из них разделяли и разделяют расистские стереотипы насчет понаехавших донецких, которые якобы отжали у киевлян положенные им по праву тепленькие места. И это очень напоминает постоянные претензии в адрес мигрантов из Африки и арабских стран, звучащие со стороны европейского обывателя – в том числе, бывших украинцев и россиян.

Конечно, многие украинцы вполне искренне не замечают дискриминации «донецких». И это очень напоминает позицию тех белых американцев, которые изумляются, откуда взялись сейчас выступления против расизма, статуепад, дисклеймеры к фильму «Унесенные ветром»? А выросшая в совсем других условиях молодёжь спрашивает у родителей – почему вы раньше смотрели на расизм молча?

Да, история формирования негативного образа жителей Донбасса имеет глубокие корни. На мой взгляд, первым камнем был фильм «Маленькая Вера» Василия Пичулы, где нет ни одного приличного персонажа из местных. Примером обратного подхода является «Свадьба» Лунгина и «Последний забой» Боброва – осторосоциальные фильмы, где отлично показаны умирающие и разрушающиеся шахтёрские городки. Но там изображены живые, настоящие, плохие и хорошие люди, к которым испытываешь сочувствие и проникаешься их проблемами, которые чего-то хотят и куда-то стремятся. Словом, есть то, чего никогда не было в расистском кино.

Расчеловечивание Донбасса происходило годами, при молчаливом согласии целой страны. Все мы знаем, как демонизировали этот регион во время первого Майдана. И я отлично помню шоу на «Новом канале», которое касалось торжественного открытия нового стадиона в Донецке и празднования юбилея футбольного клуба «Шахтёр» – когда ведущий Притула отзывался о жителях региона исключительно в хамском духе, и ему вторила коллега Фреймут. Такое повторялось регулярно, методично, настойчиво. Где-то по причине нутряного национализма, где-то по причине собственной недалёкости, где-то совершенно сознательно и идейно – потому что новая украинская буржуазия нашла себе врагов в лице представителей старого советского рабочего класса, который олицетворял для них регион шахтеров и металлургов. Но в результате мы имеем ситуацию, когда вроде бы не равнодушная и склонная к гуманизму часть населения стала очень толерантна к проявлениям дискриминации и формированию предрассудков в отношении «донецких совков».

Мораль? Морали здесь нет. Наблюдая, как убиваются за «белой американской культуркой» украинские граждане, я саркастически надеюсь, что они вспомнят об этом лет через двадцать – когда будут валить памятники Бандере, Петлюре, Шухевичу, а сериал «Гвардия» и фильм «Ворошиловград» начнут предварять преамбулой относительно их националистических коннотаций.

Если, конечно, их вообще не забудут – по причине вопиющей бездарности.

Анна Смоленская

https://liva.com.ua/unesennyie-vetrom-primer-dlya-ukrainyi.html – цинк