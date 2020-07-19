 

Мнение: Почему я против воспитания детей в страхе перед собаками.

19.07.2020, 1:21, Разное

Ехали с Гафсой в деревню, жара была за тридцать и чтобы ей плохо не было, зашли в тень за остановку. И какая-то мамаша говорит, мол, вы не могли бы отойти, у меня ребёнок боится. И я подумал – а ЗАЧЕМ ребёнка воспитывать так, чтобы боялся, не лучше ли, напротив, попытаться подавить в нём страх перед собаками? Вот скажите, догхантеры, воспитывающие своих детей в страхе перед собаками (сколько читаю истории, где больные догхантерством говорят своим детям про собаку на поводке и в наморднике, мол, смотри, собака, она тебя съест, так не устаю охреневать), ЧТО вам даёт такое воспитание? Лишний повод для неврозов и фобий? И КАК поможет страх вашему ребёнку в какой-нибудь критической ситуации с собаками? И не оказываете ли вы ему медвежью услугу, напротив? Не нападут ли на него скорее собаки, если он от страха будет громко орать и размахивать руками или бежать бросится? Так зачем вы всё-таки ТАК воспитываете своих детей, можете мне объяснить?
Но зато я хоть начинаю догадываться, откуда берутся те, коим уже мешает само наличие собак в городе, пусть и домашних (на ЖЖ таких хватает, к сожалению). Ведь, когда вырастаешь, всяких там маленьких гафс бояться уже становится как-то стыдно, а страх и нелюбовь никуда не делись, вот и начинается – кококо, да собак в городе быть вообще не должно, они оскорбляют своим видом мои высокие эстетические чувства, ля-ля, тополя… Не так?
А позавчера, кстати, я вообще наткнулся на вершину фобии по отношению к собакам. Гафса залаяла на какую-то бабку и та решила что-то вроде, что Гафса её утащит и съест, точно не помню (ага, где Гафса и где бабка по размеру!). Блэт, бедные дети, взращённые безумными родителями в страхе перед собаками…

Источник: Достало





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Мнение: Левченко Инна Николаевна

12.06 / Мнение: Задача на имидж (1)

16.07 / Скандалы: Дело — труба

13.07 / Причиной боли в горле стал четырехсантиметровый червь в миндалине

04.06 / Как сделать массаж лица, приготовить маски для волос и скраб для губ: показывают Приянка Чопра, Кортни Кардашьян, Нина Добрев и другие

30.06 / Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

18.05 / Знаменитая детская поэтесса умерла от коронавируса

23.05 / Медики рассказали о причинах обширных поражений организма при заболевании COVID-19

29.05 / Личное: Как Стас стал и зачем?

31.05 / Кайли Дженнер отреагировала на лишение ее статуса самого молодого миллиардера в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска