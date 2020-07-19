Мнение: Почему я против воспитания детей в страхе перед собаками.

19.07.2020, 1:21, Разное

Ехали с Гафсой в деревню, жара была за тридцать и чтобы ей плохо не было, зашли в тень за остановку. И какая-то мамаша говорит, мол, вы не могли бы отойти, у меня ребёнок боится. И я подумал – а ЗАЧЕМ ребёнка воспитывать так, чтобы боялся, не лучше ли, напротив, попытаться подавить в нём страх перед собаками? Вот скажите, догхантеры, воспитывающие своих детей в страхе перед собаками (сколько читаю истории, где больные догхантерством говорят своим детям про собаку на поводке и в наморднике, мол, смотри, собака, она тебя съест, так не устаю охреневать), ЧТО вам даёт такое воспитание? Лишний повод для неврозов и фобий? И КАК поможет страх вашему ребёнку в какой-нибудь критической ситуации с собаками? И не оказываете ли вы ему медвежью услугу, напротив? Не нападут ли на него скорее собаки, если он от страха будет громко орать и размахивать руками или бежать бросится? Так зачем вы всё-таки ТАК воспитываете своих детей, можете мне объяснить?

Но зато я хоть начинаю догадываться, откуда берутся те, коим уже мешает само наличие собак в городе, пусть и домашних (на ЖЖ таких хватает, к сожалению). Ведь, когда вырастаешь, всяких там маленьких гафс бояться уже становится как-то стыдно, а страх и нелюбовь никуда не делись, вот и начинается – кококо, да собак в городе быть вообще не должно, они оскорбляют своим видом мои высокие эстетические чувства, ля-ля, тополя… Не так?

А позавчера, кстати, я вообще наткнулся на вершину фобии по отношению к собакам. Гафса залаяла на какую-то бабку и та решила что-то вроде, что Гафса её утащит и съест, точно не помню (ага, где Гафса и где бабка по размеру!). Блэт, бедные дети, взращённые безумными родителями в страхе перед собаками…