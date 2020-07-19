Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

19.07.2020, 1:11, Разное

После четырех лет относительного затишья, снова вспыхнул вооруженным противоборством азербайджано-армянский конфликт. Артиллерийские дуэли и перестрелки начались 12 июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана и продолжаются до сих пор, перемежаясь временными затишьями: то спокойный день, то опять стреляют, но взаимные воинственные угрозы только нарастают.

Противостояние докатилось и до Москвы. На рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве запретили торговать армянскими товарами.

«Более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов. Дополнительная проблема состояла в том, что там в основном скоропортящиеся товары», — рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.

По его словам, сотрудники безопасности рынка запретили армянским экспортерам (речь идет о 50 фурах ) находиться на территории «Фуд Сити», из-за чего им пришлось уехать в другие ТЦ. Еще около 100–150 машин с товарами из Армении сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в «Фуд Сити», пояснил посол Армении.

Вардан Тоганян уточнил, что представители посольства, узнав о ситуации, направили уведомления властям Москвы и пришли на рынок. Но администрация рынка выпроводила дипломатов силой.

Посол говорит, что он не может утверждать, что к инциденту причастны владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. Ага, видимо, надо поверить, что бойцы ЧОПа «Витязь» сами решили разжечь международный конфликт на рынке «Фуд Сити». А Нисанов с Илиевым, наоборот, говорили чопавцам: «Ребята, не трогайте армян, не разжигайте конфликт на территории Москвы…». Так дело было?

Фотография отсюда