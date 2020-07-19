Ученые предлагают варить кофе ультразвуком

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19.07.2020, 1:05, Новости дня

По словам австралийских ученых, такой оригинальный способ приготовления кофе может изменить качество напитка в лучшую сторону.

Изначальной целью эксперимента ученых было выяснение того, способен ли ультразвук повысить уровень содержания в кофе антиоксидантов. Обнаружилось, что количество антиоксидантов в напитке, который был приготовлен при помощи ультразвука, уменьшилось. По мнению исследователей, это могло произойти в результате процесса ультразвуковой кавитации.

Ученые обнаружили, что ультразвук повысил содержание в напитке кофеина и триглицеридов, которые обеспечивают ему насыщенный кофейный аромат. Кроме этого, напиток, который был приготовлен таким способом, стал карамельным на цвет и более кремовым на вкус.





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