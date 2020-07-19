Мнение: Статистика репрессий в СССР, чем заняться в тюрьме и Ленин про снос памятников

19.07.2020, 0:58, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой политических репрессий в СССР. Данные взяты у известнейшего исследователя этой темы, Николая Земскова, которому доверяют в том числе и товарищи коммунисты:

https://ruxpert.ru/Статистика:Масштаб_политических_репрессий_в_СССР

Сводная таблица взята из статьи В.Н. Земскова «О масштабах политических репрессий в СССР».

В конце 1953 года в МВД СССР была подготовлена справка о численности осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период 1921-1953 годов. Справка подготовлена на основе статистической отчетности 1-го спецотдела МВД СССР – 5 января 1954 года на имя Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева было послано письмо за подписью С.Н. Круглова с содержанием этой информации.

Общее число осужденных за этот период (4,060 млн) слагалась из осужденных за контрреволюционные преступления (3,777 млн) и другие опасные государственные преступления (0,283 млн). Последние были осуждены не по 58-ой статье, а по другим приравненным к ней – прежде всего по 59-ой (особо опасный бандитизм) и 193-ей (военный шпионаж) статьям.

Существуют и другие оценки числа репрессированных. В статистику выше, насколько я понимаю, не входит подавляющее большинство высланных кулаков, которых по мнению того же Земскова было около 4 миллионов человек:

http://ecsocman.hse.ru/data/066/890/1216/016Zemskov.pdf

Некоторые исследователи также предлагают считать за репрессии осуждение людей по статьям о прогулах или опозданиях на работу, а также понёсших другие несоразмерно жёсткие наказания за незначительные проступки.

2. Читатели пишут:

Вы в своём блоге часто упоминаете тему BLM и, вообще, американских протестов. Я нашёл интересную статью, которую можно упомянуть в связи с этим:

https://www.maximonline.ru/longreads/_article/zashita-iz-polozheniya-sidya-istoriya-isaaka-raita-kotoryi-vyuchilsya-v-tyurme-na-advokata-i-posadil-posadivshego-ego-prokurora/

Краткое содержание: афроамериканец Исаак Райт был арестован и приговорён к пожизненному заключению. Сидя в тюрьме, он ухитрился изучить судебное право и помочь нескольким заключённым добиться пересмотра приговоров. После этого Исаак Райт не только добился отмены своего приговора, но и посадил в тюрьму прокурора, вынесшего этот приговор. А после выхода из тюрьмы стал лицензированным адвокатом, очень известным. Причём освободился из тюрьмы он достаточно давно, где-то в 1994-1996 годах.

После прочтения этой статьи забавно читать жалобы на “белые привилегии”, “системный расизм” и прочее в том же духе. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что сейчас Исаак Райт всецело поддерживает движение BLM.

Кратко в Английской Википедии:

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Wright_Jr.

Действительно, талант дорогу пробьёт. Можно вспомнить ещё Михаила Ломоносова, которому крестьянское происхождение не помешало стать учёным, и, например, Михаила Горбачёва, которому два репрессированных деда не помешали стать генсеком.

3. Блогер genby приводит воспоминания соратников Ленина о том, как вождь мирового пролетариата относился к вопросу сноса памятников:

https://genby.livejournal.com/840521.html

«Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем.

– Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж не хорошо, – и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.

Я сокрушенно вздохнул.

– Правильно, – говорю, – Владимир Ильич, не убрал, не успел, рабочих рук не хватило.

– Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватило? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? – обратился Ильич к окружающим.

Со всех сторон его поддержали дружные голоса.

– Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.

Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

– А ну, дружно ! – задорно командовал Владимир Ильич. Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.

– Долой его с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду. Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам. Он не раз говорил, что победивший народ должен снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии, оставив в виде исключения лишь подлинные произведения искусства, вроде памятника Петру в Петрограде. По предложению Владимира Ильича в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа-спасителя, генералу Скобелеву».

П. Мальков, комендант Кремля. http://www.lib.ru/MEMUARY/MALKOW/kreml.txt

Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. — М.: Воениздат, 1987. — 368 стр. (Военные мемуары). — Тираж 100000 экз.

Большевик Владимир Бонч-Бруевич также вспоминал этот эпизод, добавляя такую сочную деталь:

«Владимир Ильич подошёл к месту, где стоял памятник, и громко сказал, обращаясь ко всем:

— На этом месте революционный пролетариат должен воздвигнуть памятник смелому борцу (террористу) Каляеву, который уничтожил одного из отвратительнейших представителей Романовых.

Народ загудел, раздались рукоплескания, и все радостные и довольные пошли строиться в колонны, чтобы присоединиться к многолюдной первомайской демонстрации».