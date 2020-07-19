 

Личное: Умерла, а мне не жалко

19.07.2020, 0:41, Разное

Некая Анна Амбарцумян была найдена мёртвой в номере 5-звёздочного отеля. О существовании этой женщины я узнала уже после её смерти. Полезла смотреть, что за дама была.

Посмотрела и поняла: не жалко.


Фото: Соцсети

Почему?

  
В профиле Инстаграма Амбарцумян указано:

Anna Vladimirovna (Королева)
Учти всяк,сюда входящий,Королева – Я, не ты.
ТВ-эксперт.
Консультации
Scandalous.Perfect.Queen.
ВРАЧ-ПСИХИАТР
Хейтеры-РАБЫ
176/46
Экстрасенс.

Всё смешалось в башке Амбарцумян: королева, рост и вес, хейтеры, психиатрия, экстрасенсорика.

Самопровозглашённая королева вела себя, как Бонька из Краснокаменска.

Вот парочка перлов Амбарцумян:

У нас двухэтажный номер со своей частной террасой, таких тут всего четыре. Для самых пафосных. И для Королевы, конечно.


Фото: Инстаграм Амбарцумян

Бонька из Краснокаменска тоже очень любит хвастаться «шикарным». Дикая Викуся, влезшая без мыла в Монако, обязательно это «шикарное» фотографирует и кропотливо выкладывает в Эскортограм, даже если оно ей и не принадлежит.

Ещё высказывание Анны:

Говорю с Покойниками. И Они со Мной говорят…
Сделала на руке 2 шрамирования с определенными символами и сама же зашлифовала по итогу. Зачем? Я не знала, что открою запретные порталы на руке, из-за которых на Моих глазах упадут картина и скульптура дома, например.

Ну, у Боньки — немного другая фишка: чипирование, Билл Гейтс и «волновые волны» 5G. Однако лепет и той, и другой лично я воспринимаю, как помешательство, которое случается по многим причинам, включая наркотики.

Причина смерти Амбарцумян пока неизвестна. Прочитала в СМИ, что рядом с трупом была найдена упаковка обезболивающих.  

Сама наглоталась? Наглотали? Следствие разберётся, но, повторю: не жалко.

Последний пост в Инстаграме выскочки выглядит так:

Благодарю Эдгарда (Запашного) за приглашение на репетицию и массу положительных эмоций! Я в восторге от вас !
Хищники их уважают – это результат правильного Воспитания, что адекватные люди понимают под словом «дрессировка».
Еще в детстве Я обожала ходить в цирк преимущественно ради того, чтобы посмотреть на тигров и львов, а сейчас стою с их покровителями. В дикой природе им приходится бороться за кусок мяса, за выживание, а здесь они в безопасности, сыты и здоровы. У нас многие к детям-то своим так не относятся..
С удовольствием приду на представление и знаю наверняка, что увиденное там не сравнится ни с чем! Желаю вечного процветания братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.


Фото: Соцсети

Ну, а я пожелаю Анне провести вечность в клетке. И чтобы рядом стоял дрессировщик с хлыстом и заставлял прыгать с тумбы на тумбу.

Пусть её там будут кормить, пусть ей там не придётся бороться «за кусок мяса, за выживание». Пусть Анна будет там сыта и здорова, но только — в клетке. С тумбы на тумбу. По щелчку хлыста. Целую вечность.

Ну, и последняя на сегодня цитата от покойницы:

Рабам к ногам приклоняться.
И безропотно целовать Землю, по которой Я хожу. Ну что, рабы несчастные, каково это – осознавать собственную никчемность и неспособность помешать Королеве? АХАХАХАХАХАХА)
Мне вас вообще не жалко.

Ну, и мне тебя, Анна, как бы тоже не жалко.

А так-то, да: Царствие, конечно, небесное. Земля — пухом. Всё такое.

Источник: Лена Миро





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

17.06 / На Егора Крида подали в суд

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

30.05 / В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

13.05 / “Все изменилось к лучшему”: Принцы Гарри и Уильям восстановили отношения ради отца

10.06 / В Nature Communications появилась статья с обвинениями ПО «Маяк» в утечке рутения в 2017 году

09.05 / Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям и принц Чарльз отметили годовщину окончания Второй мировой войны

09.07 / Травма на работе привела к смерти женщины от редчайшей болезни спустя 8 лет

12.07 / Участник шоу “Замуж за Бузову” обнародовал стоимость квартиры звезды

19.06 / Мнение: Чего боится президент Беларуси?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска