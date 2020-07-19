Личное: Умерла, а мне не жалко
19.07.2020, 0:41, Разное
Некая Анна Амбарцумян была найдена мёртвой в номере 5-звёздочного отеля. О существовании этой женщины я узнала уже после её смерти. Полезла смотреть, что за дама была.
Посмотрела и поняла: не жалко.
Фото: Соцсети
Почему?
В профиле Инстаграма Амбарцумян указано:
Anna Vladimirovna (Королева)
Учти всяк,сюда входящий,Королева – Я, не ты.
ТВ-эксперт.
Консультации
Scandalous.Perfect.Queen.
ВРАЧ-ПСИХИАТР
Хейтеры-РАБЫ
176/46
Экстрасенс.
Всё смешалось в башке Амбарцумян: королева, рост и вес, хейтеры, психиатрия, экстрасенсорика.
Самопровозглашённая королева вела себя, как Бонька из Краснокаменска.
Вот парочка перлов Амбарцумян:
У нас двухэтажный номер со своей частной террасой, таких тут всего четыре. Для самых пафосных. И для Королевы, конечно.
Фото: Инстаграм Амбарцумян
Бонька из Краснокаменска тоже очень любит хвастаться «шикарным». Дикая Викуся, влезшая без мыла в Монако, обязательно это «шикарное» фотографирует и кропотливо выкладывает в Эскортограм, даже если оно ей и не принадлежит.
Ещё высказывание Анны:
Говорю с Покойниками. И Они со Мной говорят…
Сделала на руке 2 шрамирования с определенными символами и сама же зашлифовала по итогу. Зачем? Я не знала, что открою запретные порталы на руке, из-за которых на Моих глазах упадут картина и скульптура дома, например.
Ну, у Боньки — немного другая фишка: чипирование, Билл Гейтс и «волновые волны» 5G. Однако лепет и той, и другой лично я воспринимаю, как помешательство, которое случается по многим причинам, включая наркотики.
Причина смерти Амбарцумян пока неизвестна. Прочитала в СМИ, что рядом с трупом была найдена упаковка обезболивающих.
Сама наглоталась? Наглотали? Следствие разберётся, но, повторю: не жалко.
Последний пост в Инстаграме выскочки выглядит так:
Благодарю Эдгарда (Запашного) за приглашение на репетицию и массу положительных эмоций! Я в восторге от вас !
Хищники их уважают – это результат правильного Воспитания, что адекватные люди понимают под словом «дрессировка».
Еще в детстве Я обожала ходить в цирк преимущественно ради того, чтобы посмотреть на тигров и львов, а сейчас стою с их покровителями. В дикой природе им приходится бороться за кусок мяса, за выживание, а здесь они в безопасности, сыты и здоровы. У нас многие к детям-то своим так не относятся..
С удовольствием приду на представление и знаю наверняка, что увиденное там не сравнится ни с чем! Желаю вечного процветания братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.
Фото: Соцсети
Ну, а я пожелаю Анне провести вечность в клетке. И чтобы рядом стоял дрессировщик с хлыстом и заставлял прыгать с тумбы на тумбу.
Пусть её там будут кормить, пусть ей там не придётся бороться «за кусок мяса, за выживание». Пусть Анна будет там сыта и здорова, но только — в клетке. С тумбы на тумбу. По щелчку хлыста. Целую вечность.
Ну, и последняя на сегодня цитата от покойницы:
Рабам к ногам приклоняться.
И безропотно целовать Землю, по которой Я хожу. Ну что, рабы несчастные, каково это – осознавать собственную никчемность и неспособность помешать Королеве? АХАХАХАХАХАХА)
Мне вас вообще не жалко.
Ну, и мне тебя, Анна, как бы тоже не жалко.
А так-то, да: Царствие, конечно, небесное. Земля — пухом. Всё такое.
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет