Личное: Умерла, а мне не жалко

19.07.2020, 0:41, Разное

Некая Анна Амбарцумян была найдена мёртвой в номере 5-звёздочного отеля. О существовании этой женщины я узнала уже после её смерти. Полезла смотреть, что за дама была.

Посмотрела и поняла: не жалко.



Фото: Соцсети

Почему?



В профиле Инстаграма Амбарцумян указано:

Anna Vladimirovna (Королева)

Учти всяк,сюда входящий,Королева – Я, не ты.

ТВ-эксперт.

Консультации

Scandalous.Perfect.Queen.

ВРАЧ-ПСИХИАТР

Хейтеры-РАБЫ

176/46

Экстрасенс.

Всё смешалось в башке Амбарцумян: королева, рост и вес, хейтеры, психиатрия, экстрасенсорика.

Самопровозглашённая королева вела себя, как Бонька из Краснокаменска.

Вот парочка перлов Амбарцумян:

У нас двухэтажный номер со своей частной террасой, таких тут всего четыре. Для самых пафосных. И для Королевы, конечно.





Фото: Инстаграм Амбарцумян

Бонька из Краснокаменска тоже очень любит хвастаться «шикарным». Дикая Викуся, влезшая без мыла в Монако, обязательно это «шикарное» фотографирует и кропотливо выкладывает в Эскортограм, даже если оно ей и не принадлежит.

Ещё высказывание Анны:

Говорю с Покойниками. И Они со Мной говорят…

Сделала на руке 2 шрамирования с определенными символами и сама же зашлифовала по итогу. Зачем? Я не знала, что открою запретные порталы на руке, из-за которых на Моих глазах упадут картина и скульптура дома, например.



Ну, у Боньки — немного другая фишка: чипирование, Билл Гейтс и «волновые волны» 5G. Однако лепет и той, и другой лично я воспринимаю, как помешательство, которое случается по многим причинам, включая наркотики.

Причина смерти Амбарцумян пока неизвестна. Прочитала в СМИ, что рядом с трупом была найдена упаковка обезболивающих.

Сама наглоталась? Наглотали? Следствие разберётся, но, повторю: не жалко.

Последний пост в Инстаграме выскочки выглядит так:

Благодарю Эдгарда (Запашного) за приглашение на репетицию и массу положительных эмоций! Я в восторге от вас !

Хищники их уважают – это результат правильного Воспитания, что адекватные люди понимают под словом «дрессировка».

Еще в детстве Я обожала ходить в цирк преимущественно ради того, чтобы посмотреть на тигров и львов, а сейчас стою с их покровителями. В дикой природе им приходится бороться за кусок мяса, за выживание, а здесь они в безопасности, сыты и здоровы. У нас многие к детям-то своим так не относятся..

С удовольствием приду на представление и знаю наверняка, что увиденное там не сравнится ни с чем! Желаю вечного процветания братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.



Фото: Соцсети

Ну, а я пожелаю Анне провести вечность в клетке. И чтобы рядом стоял дрессировщик с хлыстом и заставлял прыгать с тумбы на тумбу.

Пусть её там будут кормить, пусть ей там не придётся бороться «за кусок мяса, за выживание». Пусть Анна будет там сыта и здорова, но только — в клетке. С тумбы на тумбу. По щелчку хлыста. Целую вечность.

Ну, и последняя на сегодня цитата от покойницы:

Рабам к ногам приклоняться.

И безропотно целовать Землю, по которой Я хожу. Ну что, рабы несчастные, каково это – осознавать собственную никчемность и неспособность помешать Королеве? АХАХАХАХАХАХА)

Мне вас вообще не жалко.

Ну, и мне тебя, Анна, как бы тоже не жалко.

А так-то, да: Царствие, конечно, небесное. Земля — пухом. Всё такое.