Мнение: Робот Собянин и короновирус

19.07.2020, 0:32, Разное

Кстати, последние головокружительные зигзаги робота Собянина вокруг темы коронавируса могут лучше прояснить (тем, кто интересуется) причины его сказочных карьерных успехов в путинской РФ. Я-то его наблюдал еще на ранних этапах – в самом начале 2000-ных, когда он сначала избирал своего босса Филиппенко в губернаторы ХМАО (будучи начальником его избирательного штаба), а потом, в 2001 году, сам избирался в губернаторы уже всей Тюменской области. Я работал на тех выборах в команде покойного ныне (увы) Игоря Бунина – и наслушался всяких баек о Собянине, который, конечно, воспринимался всеми как весьма экзотичная и яркая фигура.

Во-первых, ему тогда еще не пришло в голову перестать быть манси, в “исконно русские” он перешел уже много позже, в середине или даже в конце нулевых. А тогда, в ХМАО и в Тюмени, Собянина побаивались именно как манси: местные все знали, что эта народность (“ханты и манси – лесные люди” В.Бианки) хотя и очень малочисленна, но отличается крайней свирепостью и даже безжалостностью.

Вот и вопрос: вроде налицо свирепый и дикий “нацкадр”; почему же тогда любое начальство, вместо того, чтобы естественным образом опасаться и куда-то задвигать – всегда его любило и постоянно куда-то, наоборот, продвигало – вперед и выше, все вперед и выше, еще с той поры, когда он был всего лишь мэром крохотного лукойловского городка Когалыма?

Я поспрашивал при случае – и мне рассказали, что у Собянина есть совершенно драгоценная для любого начальства особенность – из-за чего оно и передает его от одного к другому, как приз. Собянин, мол, еще в “тюменские времена” в тамошних начальственных кругах прослыл идеальным исполнителем, который любое указание сверху воспринимает… как в первый раз. С чистого листа. Сказали – делает. То есть – “не грузит” никакими соображениями, что, типа, “а вот вчера вы говорили по-другому”, “а вот тут тогда противоречие с предыдущей концепцией”, “а вот мы предыдущее ваше указание выполнили наполовину, что ж теперь, останавливать?” и прочие разговорчики, вызывающие у начальника тупое свербение в затылке.

Я сначала не понял, что тут такого замечательного – это ж каждый бюрократ так, сегодня делает одно, завтра противоположное, сегодня копает, завтра закапывает – в чем прикол? А прикол, особенно ценимый у Собянина – что он якобы все это делал не просто истово и добросовестно, но и каждый раз с подлинным чувством. “Без фиги в кармане, понимаешь?!” – говорил мне один местный журналюга, выпивший тонну водки со всеми тюменскими боссами еще с 80-х.

– То есть – как настоящий дикарь? – уточнял я.

– Ну да! – отвечал старый черт, чокаясь со мной чайной кружкой. – Как Пятница. Новое указание дали – и в него как будто новую дискету вставили. Все, что было раньше – неважно. Полностью перезагрузился! И никакого умничанья. Это ж насколько легко с таким подчиненным работать, представляешь?

Я не представлял – был молод, глуп. Признаю.

Но с годами стал понимать, что в путинской “вертикали”, которая, собственно, постоянно только и делает, что кусает собственный хвост, отменяя и пересматривая то, что сама же напринимала вчера – именно такие незамутненные, как Собянин, на вес золота. Прочие или быстро изнашиваются, или постоянно капают начальству на мозги, или так и норовят затеять собственную игру на противоречиях (из которых все путинское “госуправление” состоит чуть более чем полностью). И есть Собянин, который всегда свеж и готов к свершениям: “Что-тебе-новый-хозяин-надо?”

Вот и в антиковидной истории (или истерии? – как правильно пишется, через “о” или через “е”?) это его качество проявилось особенно ярко и даже шокирующе для некоторых особенно впечатлительных сограждан. Вспомним, каким был Собянин в “начале ковида”, в феврале-марте: это был градоначальник-демократ. На него наседали всякие ковид-истерики – он был спокоен, как скала, на страже прав граждан: да, мол, ковид опасен, но главное – сознательность москвичей, вирус не пройдет, не надо нагнетать панику, запретительные меры противоречат законодательству. Затем с конца марта Указание меняется – и Собянин предстает в совершенно ином облике – демократ в одну ночь перекинулся в ковид-держиморду. Воспоминания еще свежи: ковид наступает, ситуация сложнейшая, все по домам, сидеть не высовываться, пропуска и штрафы НАДОЛГО, сидеть по домам будет ДО ВАКЦИНЫ… Еще в июне Собянин изрыгал самые мрачные пророчества, чуял смертельный вирус повсюду, вслух не верил никаким “признакам спада эпидемии”, стоял насмерть, пытаясь не открывать парки и не отменять пропуска…

И вот, когда мосмэра – к началу июля – уже окончательно все записали в последнего маршала антиковидной обороны, который так и умрет на баррикадах в противочумном костюме, один, в поту и бреду – нашего робота опять перепрограммировали. Хоп! Как в цирке. И уже вчера-позавчера из него полились совсем другие речи: Москва уже победила вирус, в Москве, как и в Нью-Йорке (!) – уже у 60% жителей иммунитет, бояться нечего, эпидемии конец, второй волны не будет, всем гулять и радоваться, последние ограничения на днях снимем, гоп-ляля!

Недоуменно переглядываются даже те, кто к ковид-безумию изначально относился со здоровой долей скепсиса (как я, например). Что уж говорить об истовых ковид-верующих, из тех, которые даже наедине с собой маски не снимают и спят в перчатках! Эти люди просто решили, что ИХ мэр, их опора и надёжа в бурном море подступающих безответственных ковид-диссидентов – просто сошел с ума. Сказился, мерзавец. “Да что он такое несет??” – несется шепоток по Фейсбуку.

Действительно, такая метаморфоза из Савла в Павла и обратно, причем в считанные дни – могла бы показаться странной… для людей, неискушенных в политике. Но зная Собянина – мы не удивимся. Причина любых его безумий всегда одна – Поступило Новое Указание.

Главное тут – не обольщаться. Поступит завтра другое Указание – например, расстреливать всех, кто смеет усомниться в том, что эпидемия Ковида будет вечной – мэр с тем же усердием примется за дело: в каких районах копать расстрельные рвы, сколько человек выделять в расстрельные команды, по каким ключевым словам определять смутьянов…

В сущности, это ведь не мансийский, а как раз очень русский национальный тип. Про него еще Некрасов писал: “Что ему книжка последняя скажет – то ему на сердце сверху и ляжет”. Только вместо книжки тут – Указание.