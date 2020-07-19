 

Walt Disney поддержала бойкот Facebook

19.07.2020, 0:30, Новости дня

Компания Walt Disney значительно снизила расходы на рекламу в Facebook и Instagram, сообщают СМИ.

Как информирует со ссылкой на собственные источники Wall Street Journal, Walt Disney Company в первом полугодии была лидером по расходам на рекламу в Facebook и занимала второе место по итогам 2019 года, передает ТАСС.

Предположительно, в первые шесть месяцев 2020 года Walt Disney Company потратила примерно 210 млн долларов на рекламу сервиса потокового вещания Disney+, передает РИА «Новости».

Сообщается, что принадлежащая Disney компания – оператор сервиса Hulu приостановила размещение рекламы в Instagram. С 15 апреля по 30 июня Hulu потратила на эту рекламу 16 млн долларов.

Напомним, правозащитные организации призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook. После этого несколько корпораций заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.





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