 

“Выбрали свободу и достоинство”. В МИД Украины оценили отказ команды КВН из Минска выступать в оккупированном Крыму

19.07.2020, 0:21, Новости дня

Отказ команды КВН из Минска ехать на игру в оккупированный Крым свидетельствует о том, что в Беларуси выбрали дружбу с Украиной. Об этом 18 июля заявил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

“А зачем туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает”, – написал дипломат.

А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні і державах ЄС.
Друзі з Білорусі вибрали свободу і гідність і дружбу з Україною, замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить. https://t.co/e0X16KEPCy

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 18, 2020

18 июля минская команда КВН “Дети Тьюринга” заявила, что отказалась продолжать игру в российской премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в оккупированном Крыму. Это решение объяснили пандемией коронавирусной инфекции, статусом аннексированного Крыма и хорошими отношениями Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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