Мнение: “разводит скот, чтобы его резать, доить и стричь”

19.07.2020, 0:16, Разное

Изображение взято с сайта ar.zoo-club.org

Разговорились мы тут с одним из моих комментаторов об отношении капиталистов к наёмным рабочим.

Разговаривая о том, кто и в какие сказки верит, я заметил, что «можно считать сказкой рассказы про добреньких капиталистов, которые только и знают, что заботиться о благе человечества»

На что мой оппонент заметил:

Капиталисты заботятся только о прибыли, на то они и капиталисты. А люди это ресурс для получения прибыли и чем их больше тем больше ресурс, ничего личного только бизнес. Так крестьянин разводит скот, чтобы его резать, доить и стричь, вы считаете его на этом основании “добреньким”?

Собственно и всё. Это всё что вам надо знать и ПОМНИТЬ об отношении капиталистов и их «поборников» к наёмным рабочим.

То что «ничего личного только бизнес» я уже не удивляюсь. Но вот то, что поборник и проповедник капиталистической идеи, сравнивает капиталиста который «разводит скот», имея в виду наёмных рабочих, что бы «его резать, доить и стричь»…