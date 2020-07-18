 

Работа людей станет невыносимой по причине глобального потепления

18.07.2020, 23:55, Новости дня

По словам ученых, в течение нескольких лет изменение климата может привести к такому нагреву некоторых частей мира, что работать на открытом воздухе будет опасно для жизни. С каждым годом средний показатель будет расти на 1 °C, многие регионы могут провести в невозможной для жизни жаре следующие 50 лет.

Применение новых моделей показало, что миллионы людей в будущем будут подвергаться воздействию опасного уровня тепла, который может привести к остановке работы органов, если не принять соответствующие меры.

Ученые убеждены, что тошнота, головная боль и хроническая усталость являются первыми признаками необратимых последствий, возникающих в результате перегрева.





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