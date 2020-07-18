Найден ген мужского бесплодия

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18.07.2020, 23:55, Новости дня

Генетикам удалось идентифицировать ген, мутация в котором является распространенной причиной нарушений выработки сперматозоидов.

По мнению ученых, обнаруженная в гене M1AP мутация была унаследована европейцами от их общего предка. Ученые обнаружили у 14 человек из различных стран Европы мутации M1AP, когда проанализировали данные секвенирования генома приблизительно 2 000 бесплодных мужчин.

Обнаружилось, что изменения были одновременно унаследованы от матери и отца. При аутосомно-рецессивном наследовании мутация проявляется при повреждении двух копий гена. По мнению специалистов, им удалось доказать связь между этой мутацией и мужским бесплодием. На данный момент терапии, которая могла бы повысить вероятность зачатия для этого случая, не существует.





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