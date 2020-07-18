 

Пенсионерам указали на малоизвестные льготы

18.07.2020, 23:48, Новости дня

Многие российские пенсионеры не используют ряд льгот, так как не знают о них, сообщили СМИ.

Почти все российские торговые сети предлагают пенсионерам специальные скидки и акции. Они проходят в определенные часы или могут быть использованы при предъявлении пенсионного удостоверения, пишет «Пронедра».

Большинство знает про бесплатную диспансеризацию, но не все из работающих пенсионеров в курсе, что им полагается дополнительный отпуск. Кроме того, они имеют право прекратить работу в любой момент, без обязательной отработки, передает «Пятый канал».

После консультации со специалистами ФНС пенсионер с ограниченным доходом может получить освобождение от уплаты налога на транспорт, земельный участок, квартиру или дом. Эти льготы зависят от правил, действующих в конкретном регионе России.

Если пенсия меньше официального прожиточного минимума, пенсионер может получить адресную помощь по специальной социальной программе. Также следует выяснить, полагаются ли региональные доплаты или иные бонусы. В их число входят путевки в санаторий, помощь по дому, бесплатные услуги сиделки.

Информацию о такой поддержке можно получить в местной администрации. Этими проектами также предусмотрены закупки продуктов питания, предметов гардероба, пишет Ura.ru.





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