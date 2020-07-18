Британские ученые выделили шесть форм COVID-19

18.07.2020, 23:30, Новости дня

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщают СМИ.

Ученые рассматривали данные о симптомах, которые наблюдались в первые пять дней болезни у 1,6 тыс. пациентов в США и Великобритании. Информация собрана с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study. Это приложение было создано специально для изучения симптомов заболевания.

Пользователей приложения разделили на шесть групп в зависимости от развития болезни. Отмечается, что есть три основных симптома: кашель, высокая температура и потеря обоняния. Однако выяснилось, что другие симптомы могут указывать на то, как тяжело будет протекать болезнь, передает ТАСС.

Авторы исследования указывают, что оно позволяет определить пациентов, которым следует оказывать дополнительную помощь на ранней стадии, медики смогут действовать на опережение. Речь идет о «простых мерах, которые можно принимать на дому» – следить за уровнем кислорода и сахара в крови, восполнять потерю жидкости.

К первой и второй формам относятся варианты COVID-19 с симптомами, характерными для гриппа, с повышенной температурой или без. Третья форма предполагает отсутствие кашля, но у пациентов наблюдаются диарея, потеря аппетита и повышение температуры. Эти формы считаются условно легкими – только небольшому числу пациентов (1,5–4,4%) потребовалась респираторная поддержка.

Для остальных трех форм этот показатель составил 8,6%, 9,9% и 19,8% соответственно.

В случае четвертой формы пациенты испытывают усталость, при пятой – спутанность сознания и боль в мышцах.

У пациентов с наиболее тяжелой формой наблюдались потеря аппетита, диарея и боли в области живота, затрудненность дыхания, боли в груди и мышцах, усталость и спутанность сознания. Половине пациентов потребовалась госпитализация.

Тяжелые формы характерны для пациентов старшего возраста и с более слабым здоровьем, наличием лишнего веса и хронических заболеваний.