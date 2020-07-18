Музей Метрополитен вновь откроется в конце августа

18.07.2020, 23:25, Новости дня

Музей Метрополитен, одна из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка, вновь откроется для посетителей 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба этого крупнейшего художественного музея Америки. Музей будет открыт пять дней в неделю, с четверга по понедельник. В главном здании музея на Пятой авеню вниманию гостей будут предложены три новых выставки.

Без маски не входить

В связи с пандемией коронавируса внутри музея обязательно ношение масок, а число визитеров будет регулироваться. Оно не должно превышать 25 процентов от обычной заполняемости с целью соблюдения социальной дистанции в музее, общая площадь которого составляет примерно 2 млн кв. футов. Предлагаемый маршрут осмотра экспозиции будет обозначаться стрелочками на полу. Полный список новых правил и рекомендаций доступен на сайте Met.

В середине марта музей был закрыт из-за пандемии. Впервые за сто лет двери Мет были закрыты более чем на три дня подряд. До пандемии музей закрывался на два дня подряд два лишь раза – в связи с терактами 9/11 и после урагана Сэнди. В 2019 году Мет посетили более шести миллионов людей.

Как сообщили в дирекции музея, в составлении его нового регламента работы учитывались рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других учреждений федерального, штатного и городского уровней. Сотрудников музея будут регулярно тестировать на коронавирус, а галереи будут подвергаться тщательной санитарной обработке. Основную информацию Мет сделает доступной в онлайновом режиме, а распространение печатных материалов, включая путеводители, карты и информационные буклеты, будет сведено к минимуму.

«Безопасность нашего персонала и посетителей остается главной заботой, – говорится в заявлении президента музея Дэниела Вайса. – Мы полны желания открыться и надеемся, что это будет произойдет в будущем месяце. Вероятно, больше, чем когда-либо еще, наш музей может служить примером силы человеческого духа и способности искусства приносить радость, укреплять стойкость и помогать нам понимать друг друга и мир вокруг нас».

Президент музея Дэниел Вайс.

Все остальные туры, лекции, концерты и другие события в 2020 году отменяются. Предполагается, что в 2021 году они будут возобновлены, включая Мет Гала. Также предполагается, что музей отметит свое 150-летие выставкой моды в октябре 2020 года, организованной Институтом костюма.

История как борьба

Одна из трех новых выставок, «Создавая Мет, 1870-2020» (Making the Met, 1870-2020) сфокусируется на важнейших страницах истории музея, отмечающего юбилей в очень непростое время. Эта выставка приглашает совершить увлекательное и необычное путешествие в прошлое, пользуясь как символами и вехами отдельными ключевыми произведениями из богатейшей коллекции Мет. Будут показаны 250 экспонатов, включая не только арт-объекты, но и редкие архивные фотографии и описания отдельных эпизодов и личностей, оказавших решающее влияние на становление Мет.

Другая выставка предоставит творчество американского живописца-модерниста Джейкоба Лоуренса (1917-2000), запечатлевшего повседневную жизнь афроамериканцев. Называется она «Американская борьба» (The American Struggle) и представляет серию картин Лоуренса из цикла «Борьба. Из истории американского народа», созданного в 1954-56 годах. Впервые за полвека зрители увидят в одном месте весь этот цикл из нескольких десятков картин, написанных темперой, на темы истории – от Американской Революции до Первой мировой войны. Выставка организована совместно с музеем Пибоди-Эссекс в Сейлеме, штат Массачусетс.

И, наконец, третья выставка – заказанная музеем мексиканскому художнику Эктору Замора концептуальная композиция Lattice Detour, которая украсит сад на крыше музея и станет восьмым по счету арт-проектом под открытым небом, с впечатляющими видами на Сентрал-парк и Манхэттен.

Эктор Замора родился в Мехико в 1974 году. Замора известен своими инсталляциями, активно задействующими окружающую среду. Как подчеркивается в аннотации проекта, Lattice Detour вносит новое звучание в выставочное пространство, «усиливая драматическое противостояние между публичным и частным, внешним и внутренним, органическим и геометрическим, реальным и воображаемым».

Серия проектов на крыше музея была учреждена в 2013 году отделом современного искусства Мет. В числе уже показанных работ – произведения Адриана Вилара Рохаса (2017), Хумы Бхабха (2018) и Алисии Кваде (2019).

Планы и реальность

Что касается популярного филиала музея Мет Клойстерс в Верхнем Манхэттене, где хранятся произведения европейской средневековой скульптуры, ковроткачества, графики и архитектуры, то его планируют открыть в сентябре. Конкретную дату пока не называют.

Объявлено, что еще один филиал, Мет Бройер, на Мэдисон-авеню, где раньше размещался Музей американского искусства Уитни, не предполагается впредь использовать в выставочной деятельности Мет. Еще до пандемии сообщалось, что музей намерен расстаться с этим зданием и ведет соответствующие переговоры. На время реновации особняка Фрика на Пятой авеню помещения Мет Бройер используются для временного хранения арт-коллекции Фрик.

Как отмечают эксперты, долгое закрытие Мет нанесло его финансовому положению болезненный удар. В апреле представители музея сообщили, что ожидают падения годового дохода примерно на 150 млн долларов. 81 сотрудник уволены, руководству музея снижена зарплата.

Музей разработал и внедрил онлайновые программы, «дублирующие» реальные экскурсии по залам музея. Многие из них доступны подписчикам социальных сетей. Музейщики уверены, что переход на виртуальное программирование будет активно продолжаться и впредь.

«Наконец-то, наступает время, когда нью-йоркцы смогут воссоединиться со своими любимыми картинами и залами музея, – заявил Макс Холлейн, директор Мет. – Огромное число людей все это время давали нам понять, как они сильно скучают по музею. И мы очень рады снова пригласить всех в наши галереи».

Холлейн полагает, что открытие Мет станет важным сигналом для других американских музеев последовать его примеру. Обозреватели отмечают, что, по сути, открытие музея совпадает с четвертой фазой плана «открытия» города Нью-Йорка.

В обновленных правилах для посетителей отмечается, что риск заразиться вирусом «Ковид-19» остается реальностью при всех предпринимаемых мерах безопасности. В них отмечается, что ответственность за свое здоровье несет сам посетитель.

Почти одновременно с Мет собираются открыться Нью-Йоркское Историческое общество (New-York Historical Society) и Музей города Нью-Йорк (MCNY).