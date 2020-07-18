В Черновцах в ходе конфликта застрелили мужчину – полиция

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18.07.2020, 23:18, Новости дня

18 июля в Черновцах в ходе конфликта между мужчинами произошло убийство. Об этом проинформировала полиция Черновицкой области.

“По улице Небесной Сотни в городе Черновцы произошел внезапный спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия… При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову”, – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что “в течение нескольких минут” они установили и нашли причастного к преступлению.

“Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал на Буковине. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят все необходимые следственные действия”, – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

УНИАН в полиции рассказали, что инцидент произошел возле кафе, а стрельба велась из боевого пистолета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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