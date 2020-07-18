 

Глава Окружного админсуда Киева: Мне никто не вручал никаких подозрений

18.07.2020, 23:18, Новости дня

18 июля председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил в Facebook, что ему не сообщали о подозрении.

17 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) уведомили, что подозрение вручили Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

“Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту. Я также хочу высказать слова поддержки судьям ОАСК, несомненно уставшим от бесконечных обысков и безосновательных обвинений, звучащих в адрес суда из уст псевдоактивистов и псевдожурналистов”, – написал Вовк.

Он расценивает произошедшие в суде обыски “как очередную попытку давления на ОАСК” и на него лично.

“Но я в отставку не пойду. Это – политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные “подозрения” оглашены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. По которым нарушены все мыслимые нормы УПК (Уголовный процессуальный кодекс. – “ГОРДОН”)”, – заявил глава ОАСК.

Добрый день всем! Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым…

Posted by Павло Вовк on Laupäev, 18. juuli 2020

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

01.07 / Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ

13.05 / В Мосгордуме заявили о возможности поэтапного снятия ограничений в столице

03.07 / Вынесен приговор жарившим шашлык на Вечном огне петербуржцам

17.06 / На белорусского блогера Тихановского завели новое уголовное дело

24.06 / Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

20.05 / Посетитель кафе в Колорадо выстрелил в повара в ответ на требование надеть маску

18.07 / Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

25.05 / В Японии полностью отменили режим ЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска