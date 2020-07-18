Учеными из Астрахани была создана съедобная пищевая пленка

18.07.2020, 22:54, Новости дня

Биоразлагаемую пищевую пленку, состоящую из желатина на основе рыбьей чешуи, удалось создать ученым Астраханского государственного технического университета.

По словам специалистов, съедобная пищевая пленка может стать альтернативой синтетическим материалам. Благодаря замедлению процессов миграции влаги и газов уникальная пленка может защитить продукт от порчи. В будущем такая разработка способна стать эффективным методом введения антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу.

Во время новой работы эксперты разработали сразу несколько видов пленки. Плотная пленка с малым растяжением заменяет пакеты для хранения и заморозки продуктов, а другая – подойдет для упаковки продуктов от обветривания. Разработка сохраняет свои свойства в течение более 100 суток при комнатной температуре.