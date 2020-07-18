 

Сирийская оппозиция из Стамбула отказалась признавать выборы в парламент САР

18.07.2020, 22:48, Новости дня

Сирийская Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил отказалась признавать парламентские выборы, которые состоятся в Сирии в воскресенье.

Ссылаясь на резолюцию 2254 СБ ООН, НКОРС заявила, что выборы «должны быть проведены в Сирии после формирования переходного органа власти». Кроме того, выборы должны проходить под контролем ООН, «что обеспечит честность и прозрачность», заявили в НКОРС.

Оппозиция заявила, что считает предстоящие 19 июля выборы спектаклем, который «не изменят ничего». НКОРС потребовала от властей Сирии «подчиниться требованиям резолюции», передает ТАСС.

НКОРС базируется в Стамбуле.

Выборы в Народный совет состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 2012 года. Однопалатный парламент состоит из 250 депутатов, которые избираются на четыре года.

В июне президент Сирии Башар Асад освободил от должности премьера страны Имада Хамиса, исполняющим обязанности назначен министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус.





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