Может ли объединение штабов трех оппонентов Лукашенко изменить ситуацию в Беларуси?

18.07.2020, 22:18, Новости дня

То, о чем так много говорили в последние недели политические оппоненты Александра Лукашенко, произошло. Создан предвыборный объединенный штаб для поддержки зарегистрированного кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской.

Во время совместной пресс-конференции в Минске сама Тихановская сказала: «Я люблю Беларусь и белорусов, поэтому иду дальше, несмотря на попытки меня сломать. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский объединил народ, поэтому и мы сейчас решили объединиться – для достижения законной цели, так мы стали еще сильнее. Мы больше не хотим старой власти».

Светлана Тихановская

Мария Колесникова, представлявшая штаб Виктора Бабарико, со своей стороны отметила: «Главный враг нашей победы – это не режим, это неверие, что у нас что-то может получиться. У нас есть три недели для того, чтобы всем прийти на выборы и заявить, что мы не согласны».

Мария Колесникова

А жена Валерия Цепкало Вероника, фактически, обвинила действующую власть в трусости, поскольку она «бесстыдным образом сняла с выборов самых сильных игроков». И добавила: «Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы всем хотим показать, что Конституция – для женщин, мы не второсортные, мы наравне с мужчинами, и мы победим».

Вероника Цепкало

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с членами объединенного штаба и с белорусскими аналитиками относительно перспектив смены режима в результате выборов.

«Три женщины бросают вызов – это дорогого стоит!»

Сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость, юрист Игорь Рынкевич уверен: «Другого сценария, кроме объединения этих трех пассионарных лидеров, в данной ситуации невозможно себе представить. Иначе будет распыление сил». Рынкевич напомнил, что классическая политическая оппозиция Беларуси в сборе подписей за альтернативных кандидатов не участвовала, поскольку ей ближе позиция бойкота выборов. «Соответственно, эти три лидера отражали интересы новой волны электората – тех, которые обычно были пассивны, и плюс молодые избиратели, которые выросли за последние десять лет. Молодежь, которая хотела бы жить в своей стране в демократических условиях».

Идею объединения штабов Игорь Рынкевич считает «блестящей». И добавляет, что готов стать доверенным лицом Светланы Тихановской, а фактически – агитировать и за ее мужа, который сейчас находится в заключении. Кстати, члены объединенного штаба уже заявили, что в случае победы 9 августа Светлана Тихановская первым же указом освобождает всех политзаключенных, после чего будут объявлены новые выборы, в которых смогут принять участие и Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико, и вообще все, кто выдвинет свою кандидатуру.

Собеседник «Голоса Америки» упомянул о том, что сейчас в адрес членов объединенного штаба раздается много критики и со стороны белорусов, проживающих за рубежом, и от ряда местных гражданских активистов.

«Мол, у этого триединого штаба слишком наивные намерения. Аргументация эта известная и понятная. Но с другой стороны – три штаба, которые до этого не слишком взаимодействовали, всего за двое суток пришли к пониманию, что необходимо сотрудничать. Мне кажется, что мы еще недооценили того, что произошло. Три женщины бросают вызов (действующему президенту) и говорят: мы будем бороться до победы. И это дорогого стоит! Ведь Лукашенко заявил, что, мол, Конституция Беларуси написана “под мужика”, и его последний перл – что, вообще в президенты нужно пускать только тех, кто отслужил в армии. Это намек на то, что женщины у нас освобождены от воинской повинности, поэтому нечего им лезть в президенты. Для любого политика за рубежом такие высказывания стали бы политической смертью. Но Лукашенко ведет себя у нас как султан, диктатор, и с его психическим диагнозом все понятно», – констатирует Игорь Рынкевич.

«Белорусы – нация очень миролюбивая и спокойная»

Алексей Урбан до недавнего времени возглавлял пресс-службу Валерия Цепкало. Теперь же он называет себя «членом объединенного штаба».

По его словам, группа поддержки Цепкало готова предложить Светлане Тихановской правовую и информационно-коммуникационную помощь. А также помогать ей проводить агитационную кампанию в регионах.

Нечто подобное сообщила от имени штаба Бабарико на совместной пресс-конференции Мария Колесникова, сказавшая: «Мы настроены на то, чтобы в течение трех недель активизировать людей с их гражданской позицией, чтобы они пришли на выборы 9 августа».

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», каковы, по его мнению, шансы Светланы Тихановской на победу, Алексей Урбан сказал: «Я такой возможности не только не исключаю, но и думаю, что она весьма вероятна. Я не политолог и не аналитик, я наблюдаю настроения массовой общественности изнутри. И я вижу, что протестные настроения очень активизировались по сравнению с 2010 и 2015 годами. И могу сказать, что коалиция способна переломить ситуацию в этой выборной кампании».

При этом уровень протестных настроений «по десятибалльной шкале» член объединенного штаба пока оценивает «в четыре балла». И продолжает: «Дальнейшее развитие событий я расцениваю, как fifty – fifty. То есть, на 9-е и 10-е августа они могут выплеснуться до семи – восьми баллов. А возможно, как пишут некоторые наши аналитики, что народ “горячим июлем” побушует-побушует, и, устав, займется своими делами. То есть, в этой связи все зависит от тех действий, которые предпримет объединенная коалиция альтернативных кандидатов, и от того, как в этот период будет себя вести государственная власть». В целом же, по мнению Алексея Урбана: «Белорусы – нация очень миролюбивая и спокойная, и на агрессивный протест, на мой взгляд, они не пойдут».

«Появляются новые формы протеста»

Более скептично относится к образовавшейся коалиции координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он заметил, что переломить сложившуюся ситуацию может белорусский народ, но никак не объединенный штаб трех альтернативных кандидатов. «Альянс этот достаточно странный, потому что там нет ни одного реального кандидата. И, похоже, что это – сценарий штаба Бабарико, и направлен он на нейтрализацию протестных настроений. И поэтому мне очень странно видеть эйфорию по поводу этого альянса», – сказал Санников. И добавил, что еще больше скепсиса ему добавило сообщение о готовности объединенного штаба сотрудничать с Андреем Дмитриевым, которого координатор «Европейской Беларуси» называет «известным провокатором».

«Я бы хотел думать, что все это по-честному, что все это – нормально, но мне кажется, что пока это – очень странный фасад для тех усилий, которые сегодня предпринимает вся Беларусь. Альянс рассматривается как реальный политический фактор, но, повторю: там нет реальных кандидатов», – отмечает Андрей Санников.

Напомним, что Андрей Дмитриев является одним из лидеров движения «Говори правду», и после получения регистрации в качестве кандидата на пост президента страны он выступал в поддержку Виктора Бабарико,

Валерия Цепкало и Сергея Тихановского, которых, по его словам, «целенаправленно отрезали от борьбы».

Что же касается протестного потенциала в белорусском обществе, то его Андрей Санников оценивает достаточно высоко. «Не смотря на то, что сажают людей почти каждый день, протесты продолжаются. Более того – появляются новые формы протеста. Например, очереди на пикеты, в ЦИК. Это – белорусское ноу-хау. Проходят флэшмобы в семь часов вечера по всей стране. Появляются качественные ролики наших деятелей культуры, появляются выступления людей, которые когда-то были близки к системе, а сейчас они против нее. Так что протестный запал сохраняется», – констатирует собеседник «Голоса Америки».

«Объективно складывается ситуация, когда протесты произойдут»

Весьма сдержанной позиции придерживается и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Свой комментарий для Русской службы «Голоса Америки» он начал так: «Я думаю, что сформированный альянс прекрасно понимает, что перспективы победы Светланы Тихановской на выборах практически отсутствуют. И мне кажется, что одна из главных целей данного союза заключается в том, чтобы способствовать в целом делегитимизации действующего политического режима».

Эксперт допустил, что в ближайшее время альянс продолжит переговоры с другими альтернативными кандидатами и с их штабами, чтобы организовать в Беларуси аналог «умного голосования», предложенного Алексеем Навальным год назад на выборах в Мосгордуму.

Главной же целью вновь созданного объединенного штаба, по мнению Сивикого, является мобилизация протестного электората Беларуси и концентрация протестных настроений вокруг фигуры Светланы Тихановской с тем, чтобы после 9 августа развернуть мощную кампанию против фальсификации результатов выборов. Репетиция «всебелорусской забастовки», по данным директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований, может пройти 3 августа, а на следующий день после выборов должна состояться главная акция протеста против фальсификации.

«И независимо от того, призовет ли Светлана Тихановская к протестам, останется ли она в гонке до конца, потому что при ее регистрации Центральная избирательная комиссия сделала ряд оговорок, которые касались достаточно серьезных нарушений процедуры при подаче документов, и несмотря на это, ее зарегистрировали, а это значит, что власти оставляют возможность снять ее на любом этапе, если почувствуют, что она представляет собой угрозу. Так вот, вне зависимости от того, снимут ли ее до 9 августа, или оставят до конца, призовет ли она сама к протестам, ли нет – объективно складывается ситуация, когда протесты произойдут. И они будут связаны не только с самими выборами, сколько с ухудшением и социально-экономического положения, и падением уровня жизни, и негативными последствиями эпидемии коронавируса, и отторжением непоследовательной политикой руководства в борьбе с эпидемией. И конечно – с общей психологической усталостью от несменяемости власти. И все это будет подпитывать протестные настроения», – прогнозирует Арсений Сивицкий.

И резюмирует, что главное отличие нынешней президентской кампании от предыдущих, когда победителем неизменно объявлялся Александр Лукашенко, состоит в том, что сейчас протестные настроения чувствуются не только в столице Беларуси, но и на периферии. И им подвержены не только представители так называемого среднего класса, но и работники всех секторов экономики.

«Лукашенко по-прежнему жестко контролирует машину по подсчету голосов»

Белорусский политический обозреватель Александр Федута за 26 лет президентства Лукашенко прошел путь от члена его избирательного штаба и начальника управления общественно-политической информации Администрации президента, до работы в предвыборном штабе одного из оппозиционных кандидатов и ареста по политическим мотивам.

Анализируя сложившуюся предвыборную ситуацию, он напоминает: «История объединений белорусской оппозиции это история взаимных обманов, взаимного недоверия». И продолжает: «С этой точки зрения появление принципиально новых игроков – Цепкало, Бабарико и Сергей Тихановский – все-таки, было неожиданностью. И появление этих людей вселило надежду на то, что они не будут болеть всеми теми болезнями, которые были свойственны старой статусной белорусской оппозиции».

По мнению эксперта, быстрота, с которой представители штабов трех наиболее сильных оппонентов Лукашенко договорились об объединении усилий, внушает оптимизм. При этом, Александр Федута отмечает: «Необходимо понимать, что у этих кандидатов были совершенно разные программы. Но они совпадали в трех пунктах: требование ухода с политической арены Александра Лукашенко, требование демократических реформ и пересмотр основ взаимоотношения государства и народа. Власть должна принадлежать народу, а не чиновникам, говорящим от имени государства».

При этом политический аналитик предупреждает, что эйфория по поводу самого факта объединения усилий штабов трех оппонентов действующего президента Беларуси вовсе не гарантирует победу над ним 9 августа.

«Александр Лукашенко по-прежнему жестко контролирует машину по подсчету голосов, его силовики готовы подавить любые протесты, и вопрос только в том, как далеко пойдет эта готовность. До сих пор Лукашенко декларировал готовность применения силы вплоть до применения огнестрельного оружия – вспоминая события в Андижане и гражданскую войну в Таджикистане», – указывает Федута.

Говоря о том, что, по его мнению, предвыборные штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало могут предложить Светлане Тихановской, он отмечает: «Во-первых, международную систему поддержки – она была и у Бабарико, и у Цепкало, а у Светланы Тихановской ее не было. Во-вторых, выходы на определенные медийные ресурсы. Но самое главное, что они могут предложить – это свои инициативные группы в качестве наблюдателей. Их мало, у нас более семи тысяч участков для голосования. И в принципе, сейчас (ресурса объединенного штаба) хватает, чтобы поставить по одному наблюдателю на участок. Этого недостаточно, чтобы предотвратить фальсификации, но достаточно, чтобы публично констатировать наличие фальсификаций. Все-таки, у сторонников Цепкало и Бабарико более высокий образовательный ценз. Там много людей с юридическим образованием, тех, кто имел опыт административной деятельности. Они знают, на что нужно обращать внимание, и что фиксировать», – подытоживает Александр Федута.