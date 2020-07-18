 

Захарова рассказала об «африканском турне» по возвращению россиян домой

18.07.2020, 22:16, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как проходит «африканское турне» – сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуть домой российских граждан из Африки.

«Африканское турне» охватывает семь стран. 16–17 июля россиян забрали из Танзании, Либерии, Ганы и Камеруна. 18 июля – из Уганды, Кении и снова Танзании. 19–20 июля самолет отправится в Иорданию, после чего россияне прибудут в Москву.

Захарова сообщила, что первая часть завершена – из пяти стран россиян привезли в Танзанию, передает РИА «Новости».

«Завтра (начинается) вторая часть операции», – сказала она, пояснив, что «вместе с присоединившимся в Танзании российскими гражданами они отправятся транзитом через Иорданию в Москву».

Захарова заявила, что «это, действительно, наверное, самый сложный рейс». Отмечается, что «аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают».

Как сообщили в МИДе, у россиян не было возможности вернуться транзитом через другие страны, воспользовавшись вывозными рейсами других государств.

«То есть они просто (были) заблокированы», – сказала Захарова, добавив, что дополнительной трудностью стали «климатических условиях – жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия».

Захарова пояснила, что в Россию возвращаются «люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей – у всех были свои обстоятельства».

«Это долгожданная история, которую мы сейчас поводим», – сообщила официальный представитель МИДа.

По ее словам, для подготовки «африканского турне» людей потребовалось больше, чем возвращается этим рейсом в Россию: самолет заберет из Африки более 100 человек, а «одного экипажа только человек 40». Как сообщила Захарова, это «тот самый случай, когда один за всех и все за одного».

Напомним, опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян.





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