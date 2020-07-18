 

Попытки снять с мели танкер Delfi завершились неудачно – Госэкоинспекция

18.07.2020, 22:11, Новости дня

18 июля не удалось снять с мели возле пляжа в Одессе танкер Delfi. Об этом в Facebook проинформировала Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

“Сегодня с утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что их инспекторы “контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения за вероятным загрязнением путем отбора проб морской воды”.

Сьогодні з ранку були проведені всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Делфі. На жаль, дві перші спроби…

Posted by Державна екологічна інспекція в Одеській області on Laupäev, 18. juuli 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать утром 18 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / У “Слуги народа” нет единой стратегии проведения местных выборов

17.06 / Пентагон заподозрили в саботаже решения Трампа о выводе войск США из Германии

28.05 / Moderna договорилась об увеличении поставок липидов для вакцины от COVID-19

14.05 / Кабмин утвердил план повышения эффективности работы украинской таможни

19.05 / Москва усомнилась в возможности перемещения ядерного оружия США в Польшу

26.05 / Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 27 тыс., инфицированных – более 236 тыс.

19.06 / Раритеты армянского кино в Линкольн-центре

12.05 / Власти Великобритании до октября продлили выплату компенсаций из-за коронавируса

17.07 / Ученые рассказали, как устроена рабочая память

01.06 / Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска