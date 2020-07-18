Несколько десятков тысяч хабаровчан вышли на митинг в поддержку Фургала

18.07.2020, 21:54, Разное

Они заполнили всю центральную улицу.

В Хабаровске начался большой субботний митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент «Новой газеты». Акции в городе проходят уже восьмой день, они состоялись также в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Охотске, Ванино, в небольших поселках и районых центрах города. На улицы вышли и жители Владивостока — столицы Приморского края.

Участники хабаровской акции, собравшиеся к 12 часам на центральной площади Ленина, прошлись колонной по центральным улицам, а после вернулись к зданию краевой администрации с лозунгами «Хабаровск молчать не будет», «Фургала отстоим» и «Фургал наш выбор».

Поддерживающие губернатора хабаровчане, скандируя «Честный суд в Хабаровске», также потребовали слушания его дела в суде края с присяжными. После они потребовали выйти мэра города Сергея Кравчука, который ранее говорил, что «такие митинги в городе не нужны» и что их участники «работают за деньги». «Кравчук выходи!» и «Мы пришли сами», — кричали в ответ собравшиеся.

Число участников больше, чем на первом, ставшим самым массовым за историю города, митинге 11 июля, когда вышли больше 30 тысяч хабаровчан. По разным оценкам, собравшихся от 50 до 80 тысяч человек; в какой-то момент колонна хабровчан заполняла всю центральную улицу Муравьева-Амурского. Во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре также пришли около тысячи человек.

Акция анонсировалась за несколько дней: «В субботу идем на площадь кормить голубей», — говорили жители города. Фраза появилась несколько дней назад из-за большого числа птиц на площади Ленина, ее использовал, анонсируя митинг в Хабаровске и других населенных пунктах края, и популярный блогер Алексей Романов.

Митинги на Дальнем Востоке начались после того, как победившего на выборах губернатора в 2018 году депутата от ЛДПР Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Суд поместил его на время расследования в столичное СИЗО «Лефортово».

В СК говорили о наличии «неопровержимых доказательств» по делу; митинги же хабаровчан в поддержку Фургала не повлияют на решение суда, настаивал полпред президента в округе Юрий Трутнев. Сам Фургал вину не признает; по словам адвокатов, губернатор не одобряет несанкционированные акции, хотя и благодарен избирателям за поддержку.