Глава Пентагона назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия»

18.07.2020, 21:53, Новости дня

Нужно укреплять НАТО для «сдерживания» РФ и Китая, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Эспер заявил, что США должны продолжить работу с союзниками по НАТО в целях повышения боеготовности альянса. По его словам, «это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы союзники и партнеры тратили не менее 2%» ВВП «на оборону». Министр обороны США заявил, что удалось «добиться большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать».

«Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», – приводит его слова ТАСС.

Глава Пентагона сказал, что следует поддерживать увеличение расходов НАТО. Средства, по его мнению, должны пойти на сдерживание противников. В частности, требуется «сдерживать Россию», считает Эспер.

Он полагает, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». При этом Эспер назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия», повторив американскую критику воссоединения РФ и Крыма, а также политики Москвы в отношении Украины и в Сирии.

Эспер считает Китай большей проблемой.

«Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас – конечно, из региона и желательно с мировой арены», – сообщил он.

Напомним, Эспер по итогам первого года во главе Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» противников США. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что администрация США одержима желанием сдерживать всех, кроме себя.