Во Франции начали сбор средств на реставрацию сгоревшего органа

18.07.2020, 21:30, Новости дня

Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.

«Чтобы большие органы собора Нанта были реставрированы и вновь зазвучали, Фонд наследия совместно с министерством культуры призывает к щедрости. Все пожертвования будут полностью перечислены на работы по восстановлению», – цитирует РИА «Новости» сообщение Фонда.

Большой орган на протяжении 400 лет несколько раз реставрировался, он пережил Вторую мировую войну и пожар 28 января 1972 года, добавили в организации.

«Фонд приглашает всех желающих сделать пожертвования на реконструкцию большого органа собора Святых Петра и Павла», – заключили в Фонде.

В субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века. Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером.

Расследование по факту поджога собора начала прокуратура Нанта.