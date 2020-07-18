Во Франции начали сбор средств на реставрацию сгоревшего органа
18.07.2020, 21:30, Новости дня
Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
«Чтобы большие органы собора Нанта были реставрированы и вновь зазвучали, Фонд наследия совместно с министерством культуры призывает к щедрости. Все пожертвования будут полностью перечислены на работы по восстановлению», – цитирует РИА «Новости» сообщение Фонда.
Большой орган на протяжении 400 лет несколько раз реставрировался, он пережил Вторую мировую войну и пожар 28 января 1972 года, добавили в организации.
«Фонд приглашает всех желающих сделать пожертвования на реконструкцию большого органа собора Святых Петра и Павла», – заключили в Фонде.
В субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века. Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером.
Расследование по факту поджога собора начала прокуратура Нанта.
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