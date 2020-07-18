Армения назвала свои приоритеты в урегулировании конфликта с Азербайджаном

18.07.2020, 21:08, Новости дня

Для Еревана является приоритетным устранение препятствий на пути к мирному процессу на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Анна Нагдалян.

«Для Армении было важно предоставление информации о ситуации на границе нашим партнерам по ОДКБ, что и произошло на заседании постоянного совета, где выступил наш представитель. Что касается заявления секретариата ОДКБ, то оно полностью отражало нашу обеспокоенность на данном этапе. В этом заявлении однозначно говорилось о напряженности в зоне ответственности ОДКБ», – сообщила Нагдалян, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Армения держит ситуацию под контролем, и отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе Россия, были вовлечены в процесс разрядки.

«Министр иностранных дел находился в постоянной связи с российским коллегой. Знаю, что контакты были и на уровне военных(…) Нашим приоритетом на данном этапе является прекращение эскалации, установление стабильности, ликвидации препятствий на пути к мирному процессу», – заключила Нагдалян.

12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.