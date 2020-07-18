 

На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

18.07.2020, 21:05, Новости дня

18 июля на трассе между Рени и Одессой в ДТП с участием грузовиков “Газель” и МАN погибли два человека. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

“Предварительно установлено, что водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с “Газелью”, которая поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель “Газели” и младше его на год пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажир МАN погибли на месте”, – говорится в сообщении.

На опубликованных правоохранителями фотографиях видно, что MAN получил значительно больше повреждений, чем “Газель”.

Утром 18 июля на той же трассе, вблизи села Сафьяны Измаильского района, в результате столкновения легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

19.05 / Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

04.06 / Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC рассекречен фотошпионами

02.06 / В Харькове задержали “продавцов” должности главы ОГА, на рынке в Одессе произошла стрельба. Главное за день

03.07 / Общество: В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

07.06 / Дачный труд без вреда для позвоночника: советы доктора Мясникова

10.05 / Выпускники-офицеры получили напутствие от президента Путина в День Победы

15.07 / Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

23.06 / Верховный лама Тувы умер от коронавируса

10.06 / Российским ученым удалось сжечь алюминий в воде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска