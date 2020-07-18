На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

18.07.2020, 21:05, Новости дня

18 июля на трассе между Рени и Одессой в ДТП с участием грузовиков “Газель” и МАN погибли два человека. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

“Предварительно установлено, что водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с “Газелью”, которая поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель “Газели” и младше его на год пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажир МАN погибли на месте”, – говорится в сообщении.

На опубликованных правоохранителями фотографиях видно, что MAN получил значительно больше повреждений, чем “Газель”.

Утром 18 июля на той же трассе, вблизи села Сафьяны Измаильского района, в результате столкновения легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.