Мнение: Митинг в Хабаровске 18.07.2020
18.07.2020, 21:04, Разное
В Хабаровске продолжают митинговать (уже более недели), требуя вернуть им губернатора Фургала, который обвиняется в создании ОПГ и убийствах конкурентов.
Заявления Фургала о том, что он не одобряет подобные протесты были проигнорированы. Среди требований – рассматривать дело Фургала в Хабаровске и делать это максимально открыто, судить его судом присяжных.
Повторюсь, вряд ли все это является для властей ожидаемыми последствиями.
Источник: Colonel Cassad
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