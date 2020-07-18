 

Мнение: Митинг в Хабаровске 18.07.2020

18.07.2020, 21:04, Разное

В Хабаровске продолжают митинговать (уже более недели), требуя вернуть им губернатора Фургала, который обвиняется в создании ОПГ и убийствах конкурентов.
Заявления Фургала о том, что он не одобряет подобные протесты были проигнорированы. Среди требований – рассматривать дело Фургала в Хабаровске и делать это максимально открыто, судить его судом присяжных.

Повторюсь, вряд ли все это является для властей ожидаемыми последствиями.

Источник: Colonel Cassad





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