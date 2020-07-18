Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

18.07.2020, 20:30, Новости дня

Вопрос о возможном введении санкций за нарушение оружейного эмбарго в отношении Ливии готовы рассмотреть Германия, Италия и Франция, об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, итальянского премьера Джузеппе Конте и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы готовы рассмотреть возможность введения санкций, если продолжатся нарушения эмбарго по морю, суше и воздуху. Мы ожидаем предложений, которые представят на этот счет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и зампредседателя Еврокомиссии», – цитирует ТАСС заявление европейских лидеров.

13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

При этом уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.