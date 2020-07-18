Ученые США отслеживали мобильные телефоны на российских военных объектах

18.07.2020, 20:16, Новости дня

Американские ученые из Университета штата Миссисипи отслеживали сигналы мобильных телефонов с российских военных баз, включая базу рядом с полигоном ВМФ в Неноксе в 2019 году, пишет The Wall Street Journal.

Ученые на средства, выделенные Пентагоном, следили за передвижениями владельцев сотовых телефонов, которые были в Неноксе на следующий день после инцидента на полигоне в августе 2019 году, передает ТАСС со ссылкой на издание.

Часть телефонов после начала отслеживания якобы переместились в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

Ученые планировали продемонстрировать военным возможности использования данных сотовой связи из открытых источников для разведывательных целей. При этом

Представитель профильного подразделения американской армии Эрик Томпсон подтвердил факт финансирования этого проекта. Он сообщил, что проект поддержали, поскольку он обладает «хорошим потенциалом применения для обмена информацией между военнослужащими».

Напомним, в августе 2019 года на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты, ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота Ненокса, входящего в состав Беломорской военно-морской базы.