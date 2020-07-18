VOAэкспресс 18 июля 2020

18.07.2020, 20:05, Новости дня

Джон Льюис

Ушел из жизни Джон Льюис – один из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в США в XX веке.

➡️ Под впечатлением от деятельности правозащитников Мартина Лютера Кинга и Розы Паркс Джон Льюис принимал активное участие в борьбе афроамериканцев за их права. В период сегрегации он неоднократно становился организатором ненасильственных акций протеста и бойкотов. В их числе – знаменитый марш на Вашингтон 1963 года.

➡️ В 1986 году он стал членом Конгресса. Он провел на этом посту свыше 30 лет, активно занимаясь вопросами расового равенства и выступая против участия США в военных конфликтах (в частности, войны в Персидском заливе и Ираке).

➡️ Льюис скончался от рака поджелудочной железы, который был диагностирован у него в декабре 2019 года. До самой смерти он продолжал представлять штат Джорджия в Конгрессе и активно заниматься правозащитной деятельностью.

Джо Байден

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в пятницу со ссылкой на разведданные, что Россия продолжает попытки вмешательства в ноябрьские выборы в США. Байден утверждает, что такие данные содержатся в брифингах американских спецслужб, доступ к которым у него теперь появился.

Посткарантинный бум в пластической хирургии

Пластические хирурги США, возвращающиеся после карантина к работе, столкнулись с огромным наплывом пациентов. Пластическая хирургия переживает настоящий бум.

Флаг Конфедерации

Пентагон запретит демонстрировать флаг Конфедерации на военных объектах США.

➡️В меморандуме, подписанном министром обороны Марком Эспером, перечислены виды флагов, которые могут быть представлены на американских военных объектах. Флаг Конфедерации не входит в их число – таким образом, его показ является нарушением правил, хотя прямого запрета на него в приказе министра нет.