 

Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

18.07.2020, 19:55, Новости дня

Идеи председателя Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о судебной реформе в Украине – только лозунги. Об этом председатель Верховного Суда (ВС) Украины Валентина Данишевская заявила “Интерфакс-Украина” в интервью, опубликованном 18 июля.

“Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать тех идеальных судей… Мы всегда учитываем конструктивную критику, анализируем предложения и замечания, но в этих лозунгах конкретики не видим. Обычно при конструктивном диалоге определяется проблема, желаемый результат и оптимальный путь достижения этого результата. Так бы я хотела работать”, – сказала она.

По словам главы ВС Украины, Национальный совет реформ, членом которого является Саакашвили, не общается с ней.

“Никакого диалога с Нацсоветом реформ нет, даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов, сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия”, – отметила Данишевская.

Комментируя судебную реформу в Грузии, она подчеркнула, что “от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге”.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 июля Саакашвили назвал судебную систему Украины “насквозь гнилой” и заявил о необходимости ее реформировать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Мнения: С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

23.06 / В Украине за сутки коронавирус выявили у 55 детей и 92 медработников

22.06 / «Волонтеры Победы» провели акцию «Свеча памяти»

06.06 / Глава СНБО Украины – РФ собирается построить новую империю

16.05 / “Быстро мы этого не сделаем”. Разумков о деоккупации Крыма и Донбасса

28.05 / Холодницкий о заявлениях Венедиктовой: Полный нежданчик

08.07 / Пробиотики помогут в борьбе с депрессией

10.07 / Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока»

15.07 / Эксперт: Призывы к нарушению целостности РФ должны преследоваться по закону

23.06 / В «Большой перемене» захотели поучаствовать более 1 млн школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска