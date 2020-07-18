Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

18.07.2020, 19:55, Новости дня

Идеи председателя Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о судебной реформе в Украине – только лозунги. Об этом председатель Верховного Суда (ВС) Украины Валентина Данишевская заявила “Интерфакс-Украина” в интервью, опубликованном 18 июля.

“Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать тех идеальных судей… Мы всегда учитываем конструктивную критику, анализируем предложения и замечания, но в этих лозунгах конкретики не видим. Обычно при конструктивном диалоге определяется проблема, желаемый результат и оптимальный путь достижения этого результата. Так бы я хотела работать”, – сказала она.

По словам главы ВС Украины, Национальный совет реформ, членом которого является Саакашвили, не общается с ней.

“Никакого диалога с Нацсоветом реформ нет, даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов, сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия”, – отметила Данишевская.

Комментируя судебную реформу в Грузии, она подчеркнула, что “от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге”.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 июля Саакашвили назвал судебную систему Украины “насквозь гнилой” и заявил о необходимости ее реформировать.