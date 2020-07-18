 

Мнение: Спецназ наркокартеля Халиско

18.07.2020, 19:54, Разное

Мексиканский наркокартель Халиско (CJNG – Картель Нового Поколения Халиско) продемонстрировал свой спецназ в качестве послания для правительства Мексики и губернатора штата.
Основное послание – не трогать бизнес картеля и не преследовать главу наркокартеля по кличке "Эль-Менчо", иначе для правительства наступят последствия.

Само собой, если подобные демарши остаются без последствий, то это лишний раз указывает на импотентность правительства Мексики в вопросах уничтожения картелей, которые смеют угрожать государству.

Источник: Colonel Cassad





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