Пожар во французском соборе ликвидирован

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18.07.2020, 19:48, Новости дня

Пожар в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант полностью потушен, пожарные останутся дежурить около здания на ночь, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.

«Огонь потушен, но операции (в соборе) продолжаются», – цитирует Ланглуа РИА «Новости».

По его словам, в обломках могут быть элементы, которые понадобятся следствию и реконструкторам для восстановления собора.

«В настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик», – добавил представитель пожарной бригады.

Напомним, расследование по факту поджога собора начала прокуратура Нанта.

В субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века.





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