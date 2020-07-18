Я/мы Дальний Восток

18.07.2020, 19:41, Разное

В Приморье прошли акции солидарности с жителями Хабаровска.

По давней традиции в 12 часов дня во Владивостоке стреляет полуденная пушка. В субботу именно по этому сигналу на центральной площади начался митинг горожан в поддержку соседей — хабаровчан.

Владивосток и Хабаровск — старые соперники во всех областях, в каких только возможно сравнение; даже рутинный вопрос переноса бюрократической столицы региона с берегов Амура на берега Золотого Рога и то вызвал полтора года назад бурное обсуждение в обоих городах.

Но бывают случаи, когда братство оказывается важнее соперничества. Хотя в численном отношении Владивосток опять проиграл: по объективной оценке, в сегодняшнем митинге и последующей прогулке по центральным улицам города участвовало менее тысячи человек.

Минимум половина из них неотрывно смотрела на своих смартфонах прямую трансляцию от соседей, где снова на улицы вышли десятки тысяч хабаровчан. И хотя изначально акция в приморской столице называлась «Покорми голубей на центральной площади!», уже через полчаса после начала мероприятия горожане двинулись на прогулку по Светланской. Скандирование при этом не прекращалось ни на минуту: «Я/мы Дальний Восток!», «Хабаровск, мы с тобой!», «Свободу политзаключенным!», «Хабаровск город-герой», «Полиция, служи народу».

Участники акции в поддержку хабаровчан. Фото: Андрей Островский

Активисты «Яблока» бесплатно раздавали маски и листовки. Полиции на митинге не было видно в принципе, лишь во время движения по улицам вдоль тротуаров ползло несколько патрульных машин, откуда раздавались призывы не выходить на проезжую часть.

Однако, дождавшись, когда гуляющие разойдутся, полицейские задержали и доставили в Ленинский райотдел активистку Анастасию Капитонову, которой «вменили» роль организатора и то, часть людей шла-таки по проезжей части.

Не мудрено: Владивосток — город для машин, а не для людей, тротуары узкие.

Минус, правда, может стать плюсом, когда в самом автомобильном городе РФ (по количеству машин на душу населения) состоится запланированный автопробег в поддержку соседей.

Участники акции в поддержку хабаровчан. Фото: Андрей Островский

А главное, в соцсетях, где, собственно, и шла подготовка к митингу, обсуждают дальнейшие действия: выходить ли каждый день или дождаться следующих выходных? И в этом плане дальневосточные протесты напоминают другой уголок региона — Гонконг, где тоже нет конкретного организатора. Или есть, многоликий: Инстаграм, Телеграм, Фэйсбук, Твиттер…

Андрей Островский

Новая газета