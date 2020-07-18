Мнение: В Томске снова посчитали мудаков. Путин – должен уйти!

18.07.2020, 19:35, Разное



Удивительный, конечно, город, где мне довелось получить высшее образование и остаться жить. Томск – умный город и е[нецензурно]ный одновременно. У нас, после того, как стало ясно, что одна из старейших частных телекомпаний, что теперь не существует – продажна, паскудна и донельзя работает на США – население перестало вестись на дешевые разводы. Шмитинги Навального, всякая прочая "ересь коммуняк" набирает максимум человек 500 – и это было уже давно. И вот "ЯМЫ Фургал" просто … ну, короче, всем… вы поняли.

20 человек пришли поддержать город с 5 000 банкноты. Причем, я специально издеваюсь, потому что все уже очевидно. Фургала взяли ибо срок годности дела заканчивался и он странно ушел в губернаторы, кто не имеет иммунитета, в отличие от депутатов Думы. Собтсвенно, вуаля – следователи перетерпели товарища из 90-х и 00-х. А вы думали? Это не кино, это интереснее.

Но, вот-с… как есть. 20 человек, 20, мать вашу – это явный успех, ага.

Причем, кстати, рожи этих мудаков, нет у меня тут других эпитетов, давно и прочно примелькались.

Разочаровывает одно. У нас нет НИКАКОЙ ответственности за СЛОВА. Т.е. эти клоуны ничего не испытают, если следствие докажет, а суд решит – о виновности Фургала. Без разницы, что они будут говорить, что это все заказное и т.д.

И это самое плохое и Томск тут, где не очень хорошо голосовали за поправки – меня разочаровывает. Ум – это не постоянная критика всего, ум – это ответственность, это мысли о последствиях принятых решений. К сожалению, в России часто ум воспринимают, как тупую критику всего.

И, конечно, надо помнить, что жара, выходной – также повлияли на томичей – они уехали за город, там сегодня основные пробки – мы же нищаем.

Но все равно. На весь полумиллионный+ Томск – набралось 20 мудаков.

Это внушает оптимизм.

Счастья вам.